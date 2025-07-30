

Le Brésil veut éliminer les chatbots de Meta érotisant les enfants

Brasilia, Brésil | AFP | mardi 18/08/2025 - Le gouvernement brésilien a demandé au géant américain de la tech Meta d'éliminer de ses plateformes les agents conversationnels créés pour ressembler à des enfants et capables d'insinuations sexuelles, a annoncé lundi le parquet.



Le ministère public a dénoncé la "prolifération" de ces agents, aussi appelés chatbots, créés et personnalisés par les utilisateurs à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) générative de Meta, AI Studio, dans un document transmis à Meta vendredi, disponible sur le site du parquet.



Brasilia appelle la maison-mère d'Instagram, Facebook et WhatsApp à procéder au "retrait immédiat" des "robots d'intelligence artificielle qui simulent des profils avec une apparence et un langage enfantins" et ont "des conversations à caractère sexuel", indique le communiqué du parquet brésilien diffusé lundi.



Ces agents numériques "font la promotion de l'érotisation des enfants", observe le parquet.



La demande de Brasilia ne prévoit pas de sanctions, mais le ministère public a rappelé à Meta que les plateformes avaient l'obligation de se débarrasser des contenus illicites créés par leurs utilisateurs, et ce sans même qu'une décision de justice soit nécessaire.



Cette demande intervient après la publication début août d'une vidéo virale de l'influenceur Felca dénonçant les dangers auxquels s'exposent les mineurs sur les réseaux sociaux au Brésil, pays ultra-connecté de 203 millions d'habitants.



Y est évoqué le cas d'un programme en ligne où des mineurs apparaissent à demi-nus ou disent avoir eu des relations sexuelles. L'auteur de ce programme a été arrêté et fait l'objet d'une enquête pour "exposition à connotation sexuelle" d'adolescents.

