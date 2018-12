Le Bounty Hotel, un immeuble de 17 étages au cœur de Papeete

Ce mercredi un internaute postait sur les réseaux sociaux une image présentant la modélisation en 3D d'un immeuble très imposant, trônant sur l'avenue Prince Hinoi à Papeete. Le modèle réalisé par le cabinet Tropical Arhitecture présente sur une ligne le projet du "Bounty Hotel" : "Un bâtiment R+15, avec des niveaux de parkings, une salle de fitness, un restaurant, et un hôtel de 112 chambres."

Un hotel "ultra-moderne"



A l'origine de ce projet d'immeuble de grande hauteur (IGH), le promoteur Marcel Taib de Fenua Building Engineering (FBE). Ce dernier souhaite en effet ériger au cœur de la capitale un édifice de 17 à 20 étages. "On atteindrait alors les 48 mètres de haut", précise l'intéressé.



Dans ce bâtiment, inédit au fenua, le promoteur prévoit d'y aménager quatre parkings, une salle de fitness avec piscine, deux étages de bureaux, un restaurant panoramique, et "un hôtel ultra-moderne pour les "middle class". On pourrait imaginer des tarifs à partir de 13 000 francs pour une nuit", indique-t-il. Cette offre de chambre supplémentaire (entre 120 et 130 chambres prévues) pourrait servir selon Marcel Taib à absorber le flux supplémentaire de touristes apporté par les compagnies aériennes qui desservent la Polynésie française.