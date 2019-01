Le Bougainville, "théâtre d'une convention" avec le collège de Hitiaa

Papeete, le 17 janvier 2019 - Une convention " classe de défense et de sécurité globale" a été signée jeudi 17 janvier entre le collège de Hitiaa et le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer, Bougainville. Pour cette occasion, une petite vingtaine d'élèves de 3e du collège sont montés à bord du bateau ancré dans la mythique baie de Hitiaa à la découverte de la Marine nationale.





Le symbole était fort hier, un peu plus de 250 ans après l'arrivée dans la baie de Hitiaa du navigateur Bougainville, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer (BSAOM), Bougainville, avait jeté l'ancre au même endroit pour accueillir la signature de la convention "classe de défense et de sécurité globale" entre le collège de Hitiaa et le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer, Bougainville.

Placée sous l’égide du Polynôme académique de Polynésie française, cette convention, la 12e de ce genre en Polynésie française, a été conclue entre le collège de Hitiaa et le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Bougainville ce jeudi.

"Plus qu'un partenariat, cette convention montre la réelle complicité qu'il existe avec l'armée", précise le vice-recteur, Philippe Couturaud, venu sur le bateau signé la convention avec un certain nombre de personnalités, dont la ministre de l'Education, Christelle Lehartel et le contre-amiral, Laurent Lebreton.