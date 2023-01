Le Bougainville en escale à Ua Pou

Ua Pou, le 17 janvier 2023 - Après des escales à Fakarava et Hao, c’est aux îles Marquises que le Bougainville, navire de la Marine française, a jeté l’ancre dimanche matin, pour une escale de trois jours à Ua Pou.



Après des escales à Fakarava, ville marraine du navire puis à Hao pour apporter du matériel attendu par le RSMA, c’est aux îles Marquises que le Bougainville, bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer de la Marine française, a jeté l’ancre dimanche matin, pour une escale de trois jours à Ua Pou. Il effectue une de ses missions premières de surveillance des pêches dans les eaux polynésiennes. Mais à quai, le navire est ouvert à la population qui peut visiter le bateau. Lundi, ce sont les élèves du collège de la Terre des Hommes de Hakahau ont pu mettre le pied à bord.



Lors de ce passage, le Bougainville a également apporté des matelas provenant des Forces armées de Polynésie française (FAPF) en donation aux diverses associations des îles en demande. Lundi soir, le commandant a invité les autorités de l’île à un cocktail à bord, la commune de Ua Pou a organisé un spectacle de danses marquisiennes de bienvenue. Après son passage à Ua Pou, le Bougainville se rendra à Hiva Oa mercredi, puis à Fatu Hiva et à Ua Huka.



Le Bougainville fait partie d’une flotte de six bâtiments militaires postés en Polynésie française, flotte dont font partie le Prairial et l’Arago. Une autre des missions de ces navires est la mise à jour, tous les trois ans, du Guide de Polynésie française afin d’étudier les possibilités d’accès aux îles lors d’éventuelles missions d’évacuation sanitaires.



Dernièrement à Ua Pou, le Bougainville avait effectué une mission de trois jours en 2017 et est revenu une journée en 2019 pour déposer les militaires venus aider au site du Matava’a dans le cadre de l’aide aux communes dans des projets au service de la communauté.