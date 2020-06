Le Bougainville à bon port à Atuona

Hiva Oa, le 23 juin 2020 – Vendredi dernier, le Bougainville, navire de la marine nationale a fait une entrée aussi remarquée qu'attendue dans le port d'Atuona pour une escale de trois jours.



En mission de surveillance de la zone économique exclusive (ZEE), le navire a ouvert ses portes aux élèves du collège public d'Atuona et du CJA afin de les sensibiliser au rôle de la marine nationale dans les eaux polynésiennes. Ce sont 35 élèves des classe de 6e et de 4e et leurs accompagnateurs qui ont été accueillis par le capitaine de corvette Owen O' Neill. Après un briefing, les jeunes ont été invités à monter à bord du navire, des mesures particulières d'hygiène avaient été mises en place pour l’occasion, afin de les accueillir en toute sécurité. L'officier de quart, armé et équipé d'un masque, a particulièrement marqué les jeunes élèves. Le capitaine O'Neill n'a pas tari d'explications en réponse aux questions des élèves sur les différentes missions du navire comme la surveillance de la ZEE afin qu'aucun navire étranger ne pénètre dans la zone, notamment les bateaux de pêche asiatiques. D’autre part, il visite les îles et atolls isolés afin de garantir la souveraineté de la France sur le territoire polynésien. De plus, ce patrouilleur de près de 2 000 tonnes et 65 mètres de longueur et qui embarque un équipage de 23 membres et 4 aspirants répond à d’autres missions telles que l'acheminement de fonds ou de denrées alimentaires dans les Îles Sous-le-Vent, qui lors du confinement en l'absence de rotations aériennes, n'était plus approvisionnées.

La sensibilisation des plaisanciers en escale dans nos eaux, la dépollution de navires échoués, le sauvetage en mer ou l'assistance aux îles très isolées sont autant d’exemples d’autres missions accomplies par le patrouilleur.

Les jeunes ont été ravis de cette visite qui aura peut-être fait naître des vocations. Le navire a ouvert ses portes tout le week-end à ceux qui souhaitaient le découvrir.