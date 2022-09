Le Big Air Contest lancé vendredi

Tahiti, le 31 août 2022 - Faute de vent en juillet dernier, le Tahiti Big Air Contest, compétition de kitesurf, se tiendra finalement ce vendredi sur le spot de Hitimanaha, à Mahina. 15 athlètes sont attendus sur la côte est.



Les conditions météo seront enfin réunies, ce vendredi à Hitimahana, pour lancer la deuxième édition du Tahiti Big Air Contest. Prévue initialement en juillet dernier, la compétition de kitesurf freestyle, n'avait pas pu se tenir faute de vent suffisant. Mais Éole semble avoir répondu aux prières d'Antoine Fermon, champion de France et d'Europe de la discipline, et de sa campagne, Vairea Céran-Jérusalémy, organisateurs de l'événement. Un vent entre 20 et 25 nœuds est en effet annoncé pour vendredi sur le spot de Mahina, offrant donc les conditions propices à cette discipline spectaculaire.



Sur les 25 riders inscrits au départ, ils seront finalement 15 à prendre part à la compétition en fin de semaine à Hitimahana. “Les meilleurs seront là”, a assuré Vairea Céran-Jérusalémy. Rappelons que la première édition du Tahiti Big Air Contest avait été remportée par Raiarii Fadier. Le vainqueur de la compétition, comme l'an dernier, recevra une invitation pour la Lord of Tram, étape du tour mondial de Big Air organisée en France.

La première édition du Monster Wind Festival dans la foulée Et on ne chôme pas du côté de Hitimahana. Dans la foulée du Tahiti Big Air Contest, Vairea Céran-Jérusalémy et Antoine Fermon organiseront le 10 septembre la première édition du Monster Wind Festival. Une compétition qui déclinera toutes les disciplines du kite. Dans la matinée, des courses en kitesurf, en kitefoil et en wingfoil seront organisées autour du motu Martin. “On veut que ces courses soient populaires. On attend donc du monde”, indique Vairea Céran-Jérusalémy. Puis dans l'après-midi place aux riders plus confirmés avec des épreuves de freestyle en kite et en wing. De quoi ravir les amateurs de glisse en tout genre.





