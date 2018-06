Le Barreau de Papeete a accueilli trois nouveaux avocats

Originaire d’Annecy en Haute-Savoie, Louise Bregman est diplômée d’une licence de droit privé, d’un Master 1 en Droit des affaires et des sociétés ainsi que d’un Master 2 en Droit économique de la faculté d’Aix en Provence.

Après avoir été admise au concours d’entrée à l’école de formation des avocats de l’Institut d’Etude Judiciaire de la Sorbonne (Paris 1), la jeune femme a intégré l’Ecole de formation des barreaux de la Cour d’Appel de Paris (EFB).



En 2016, alors qu’elle est en quête d’un premier stage de 6 mois en entreprise, elle postule auprès de la Banque de Tahiti qui recrute des élèves avocats par l’intermédiaire de son école. Quelques mois plus tard, elle s’envole pour la Polynésie. Séduite par le fenua, elle intègre le cabinet Groupavocats au côté de Maître Jourdainne pour 6 mois supplémentaires à Tahiti, une expérience jugée « très enrichissante. »



Début décembre 2017, Louise Bregman obtient le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) et se décide à revenir en Polynésie où elle rejoint le cabinet de Maître Annick Allain-Sacaut. La jeune femme a finalement prêté serment devant la Cour d’appel de Papeete le 14 juin dernier : « j’ai été très bien accueillie par mes pairs et je suis très heureuse et fière d’avoir intégré le barreau de Papeete. »