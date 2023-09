Le BMX clôture une grande semaine cycliste

Tahiti, le 25 septembre 2023 - La Fédération tahitienne de cyclisme a organisé trois événements internationaux du 15 au 24 septembre avec la Pacific Cup, les Tours Tahiti Nui et des Vahine et la Aito Nui BMX qui a clôturé le cycle, dimanche, au complexe Tamahana de Arue avec la participation de quatre riders néo-zélandais.



Le cyclisme local a démontré ces derniers jours une dynamique intéressante et cela s’est confirmé lors de la Aito Nui BMX qui a accueilli quatre spécialistes néo-zélandais. Deux d’entre eux, Peter Smith et Bruno Pfister, qui furent des compétiteurs de haut niveau par le passé et qui sont désormais entraîneurs, ont animé un stage tout au long de la semaine dernière au complexe Tamahana. Réservé aux jeunes pratiquants locaux, le stage a incontestablement été une réussite, tant d’un point de vue quantitatif avec une trentaine de participants quotidiennement que qualitatif.



La course de clôture de la Aito BMX 2023, organisée dimanche, a en effet permis de constater les gros progrès techniques des jeunes riders tahitiens qui ont participé au stage. Cette course a mis en action une trentaine de participants des catégories U7 aux +40 ans avec la participation de la féminine Ellie Biddick (16 ans) et du jeune Regan Smith (15 ans), tous deux membres de l’élite néo-zélandaise dans leur catégorie d’âge, les deux entraîneur kiwi s’alignant en +40 ans, ce qui n’était pas prévu au départ, mais cela a donné plus de relief à l’événement.



Les Néo-Zélandais dominateurs



Aaron Tsan (U7), Bruce Gobrait (U9), Manoa Navarro (U11) et Roman Lang (U13) se sont imposés chez les plus jeunes et ont confirmé pour certains qu’ils étaient de grands espoirs de la discipline. Ellie Biddick a couru avec les garçons en U15 et cela aura été d’égal à égal lors des quatre manches de course, Nohlan Chaigneau montant sur la plus haute marche du podium chez les garçons. Belle bagarre en U17 sur toutes les manches entre Regan Smith, Huhina Matafenua, également un grand espoir de la discipline localement, et Manate Carlqvist qui a couru hors concours dans la catégorie d’âge car il n’y avait pas d’épreuve seniors dans laquelle il court habituellement. Regan Smith l’a emporté au classement général en affichant son fort potentiel. En +40 ans, Peter Smith a démontré qu’il avait gardé de beaux restes en s’imposant au classement final devant Heimata Chonfont.



La venue des Néo-Zélandais ne restera pas sans suite car il est dorénavant prévu des échanges plus réguliers entre les BMX tahitien et kiwi. Une sélection tahitienne participera aux Oceania de la discipline fin février 2024 en Nouvelle-Zélande. Prochain rendez-vous local, le dimanche 7 octobre au complexe Tamahana, avec une course organisée par le club de Pirae.