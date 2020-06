Le 66 et le Petit Prince s'offrent le Tour de Tetiaroa

Tahiti, le 2 juin 2020 - Le Yacht club de Tahiti a organisé samedi le Tour de Tetiaroa, une régate de 65 miles nautiques. En catégorie multicoque le catamaran 66 de Thierry Hars s'est imposé. Et en monocoque la victoire est revenue au Petit Prince de Joël Hirlemann et d'Isabelle Barbeau.



Le Yacht club de Tahiti a organisé samedi une nouvelle édition du Tour de Tetiaroa, une régate ouverte aux monocoques et aux multicoques. Huit équipages étaient engagés sur la course cette année, dont un seul en multicoque, le catamaran 66 de Thierry Hars.



Les premiers bateaux se sont élancés à partir de 10h30 de la pointe Vénus, direction Tetiaroa et retour vers Taaone. Soit un parcours de 65 miles nautiques (120 kilomètres). "Il y avait de belles conditions avec un vent Sud-Est de 20/25 nœuds", a expliqué Jesse Besson, directeur du Yacht club de Tahiti.



Seul engagé dans la catégorie multicoque, l'équipage du 66, mené par Thierry Hars, a bouclé la traversée en 7 heures et 3 minutes. "On était les seuls en multi, c'est un peu dommage. Mais cette course était surtout l'occasion de pouvoir tester mon nouveau bateau et d'apporter encore des réglages avant le départ de la Tahiti Pearl Reggata, en septembre", a indiqué Thierry Hars.



Dans la catégorie monocoque, l'équipage de Joël Hirlemann et d'Isabelle Barbeau, sur le bateau Petit Prince, s'est imposé en 9 heures et 26 minutes. Contrairement à leurs adversaires, l'équipage du Petit Prince n'a pas été ralenti par le poteau noir local situé au niveau de la passe de Taaone. En deuxième position, on retrouve Diabolic, de Michel Alcon, et le podium de la course est complété par Arearea de Jean-Pierre Basse.