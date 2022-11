Le 52e salon des Marquises a ouvert ses portes ce jeudi matin au parc expo de Mama'o

Tahiti, le 17 novembre 2022 – Le 52e salon des Marquises a ouvert ses portes au public ce jeudi matin au parc expo de Mama’o. Cet événement qui a lieu deux fois par an, se déroulera jusqu’au 27 novembre, avec des créations en exposition de plus d’une centaine d’artisans dans 68 stands au total.



Ce jeudi matin a eu lieu l’inauguration du 52e salon des Marquises, organisée par la fédération marquisienne Te tuhuka o the Henua Enana, au parc expo de Mama’o à Papeete qu’il investit pendant 10 jours, jusqu’au 27 novembre. Cet événement, qui a lieu deux fois par an, met à l’honneur l’identité marquisienne, avec les artisans de “la Terre des Hommes” et leurs créations. Pendant un peu plus d’une semaine, près d’une centaine d’artisans représentent toutes les îles de l’archipel, excepté Hiva Oa. Au total, 68 stands sont au installés et exposent des sculptures, des outils de cuisine traditionnelle, des bijoux et bien d’autres pépites artisanales de l’archipel. De nombreuses démonstrations sont également programmées par les exposants, tout au long du salon. Deux journées “spéciales marquisiennes” avec des tableaux vivants seront organisées ce samedi et le 26 novembre.



Au cours de cette première journée de salon, le président du Pays, Édouard Fritch, a évoqué dans son discours, les problématiques liées à la matière première, notamment concernant l’augmentation de son coût et sa raréfaction. “Nous avons pris et nous prendrons les mesures nécessaires pour que les bois nobles ou le pandanus soient plantés.” Pour clore son allocution, il a annoncé un projet de label “qui permettra de valoriser et reconnaître l’authenticité d’un produit, des matières et des savoir-faire” à l’origine des créations marquisiennes.