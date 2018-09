Le 29ème congrès des communes démarre lundi

TEVA I UTA, le 12 septembre 2018 - Les tāvana, leurs adjoints et les élus des conseils municipaux se retrouveront la semaine prochaine, à Teva i Uta pour le 29è congrès des communes. Le thème qui a été retenu cette année est le statut de l'élu municipal. Cet événement se tiendra au Motu Ovini, lundi et au collège de Teva i Uta de mardi à jeudi.



Durant quatre jours, les élus communaux s'exprimeront sur leur statut.



L'idée est de mettre en avant leur vécu en tant qu'élu municipal. D'ailleurs, une enquête avait été menée par la délégation des collectivités territoriales du Sénat, l'année dernière. Trois sénateurs sont donc venus, en Polynésie, pour échanger, écouter et faire un constat, notamment sur les modifications statutaires, ainsi que l’application du CGCT.



À travers cette enquête, plusieurs pistes sont ressorties, telle que la " "crise des vocations" pour l’exercice de mandats locaux : indemnités trop faibles, protection sociale et régime de retraite non satisfaisants, risque juridique et pénal fort, formation professionnelle et reconversion peu adaptées, manque de reconnaissance, lourdeur des responsabilités voire le degré d’exigence croissant des citoyens. Par ailleurs, la difficile conciliation avec la vie professionnelle ou la vie personnelle a été relevée ", indique le dossier de presse du Syndicat pour la promotion des communes (SPC).



Pour mieux en découdre avec cette thématique, Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin exposera en détail les résultats de l'enquête qui a été menée auprès des élus locaux de la métropole. " La Sénatrice, Lana TETUANUI sera quant à elle invitée à présenter les premiers résultats d’un sondage lancé par le SPCPF pour le congrès ", relate le SPC.



L'OBJECTIF DU CONGRES



Le congrès des communes est un lieu d'échanges entre les élus " sur des thématiques permettant de faire évoluer le monde communal. Chaque maire, chaque élu et cadre dirigeant communal peut s’informer des grands dossiers en cours, situer sa commune dans les débats et mieux appréhender le positionnement des communes dans le panorama institutionnel local ."



Le thème qui a été retenu pour ce 29è congrès est " le statut de l’élu local en Polynésie française. "



Un thème qui " s’inscrit dans une démarche de consultation des élus locaux de métropole, réalisée par la délégation aux collectivités du Sénat. Cette consultation vise à identifier les évolutions nécessaires à proposer pour améliorer le statut des élus locaux et ainsi évaluer si la crise des vocations décrite depuis plusieurs années est une réalité. La volonté du SPC est d’accompagner l’initiative métropolitaine et, le temps d’un congrès, questionner les élus municipaux polynésiens sur leur vécu au quotidien, les obstacles et leurs difficultés. L’ambition étant de porter les propositions faites à l’occasion du congrès auprès des institutions concernées. "



La commune qui accueillera cet événement est Teva i Uta, et deux lieux ont été définis : le Motu Ovini et le collège de Teva i Uta (retrouvez le programme du congrès ci-dessous).



Enfin, " la commune de Teva I Uta consacrera plusieurs moments tout au long du congrès à la mise en valeur des acteurs du secteur agricole et artisanal de son territoire ainsi que de ses projets. Tous les congressistes sont attendus pour l’inauguration du "Village d’exposants du congrès", le lundi 17 septembre à midi sur le site du Motu Ovini en présence des officiels. Les stands resteront aussi ouverts tout au long de l’évènement sur le site du collège de Teva i Uta. Des visites seront également organisées par la commune. "