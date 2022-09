Le 29e Salon du tourisme, pour découvrir de nouvelles îles

Tahiti, le 16 septembre 2022 – Le 29e Salon du tourisme se tiendra du 30 septembre au 2 octobre au parc expo de Mama’o. Habituellement organisé en début de mois, l’événement a été reculé cette année en raison de l’importante fréquentation dans les hébergements touristiques en ce moment. Pour ces mêmes raisons, les possibilités de voyage ont été étendues jusqu’au 30 mars et les destinations éloignées et moins plébiscitées mises en avant.



Après une dernière édition en février marquée par les restrictions sanitaires dues au Covid, le Salon du tourisme revient comme avant, ou presque, en ce mois de septembre. En effet, quelques nouveautés sont à souligner. La date tout d’abord. Prévu dans un premier temps pour se tenir à partir du 2 septembre, l’événement a finalement été reporté à la fin du mois, du 30 septembre au 2 octobre, à la demande de nombreux prestataires.



“On est en très haute saison touristique et beaucoup d’hébergements ont demandé à Tahiti Tourisme de décaler le salon car beaucoup de pensions et d’hôtels étaient déjà complets en septembre”, explique Moearii Darius, chef du service marketing stratégique à Air Tahiti. “De ce fait, on a également étendu les dates des séjours. D’habitude, elles sont d’environ trois mois mais là, on va plus loin, ce qui permet d’offrir davantage de possibilités aux voyageurs, notamment de se préparer pour la basse saison de janvier à mars.” Cette fois-ci, il sera donc possible de voyager jusqu’au 30 mars 2023 à prix salon, ce qui permet d’englober les grandes vacances de décembre et janvier. Habituellement, l’offre des séjours s’arrête aux alentours du 10 décembre.



Comme lors des précédentes éditions, il sera possible de pré-réserver les vols la semaine précédant le salon, à partir du lundi 26 septembre, par téléphone, sur Internet ou en agence Air Tahiti, ou bien de se rendre directement sur le stand de la compagnie aérienne durant les trois jours du salon. Plusieurs niveaux de réduction différents, allant jusqu’à 50%, seront proposés, selon le type d’hébergement, la destination, les dates de voyage et les classes de réservations disponibles.



De nouveaux prestataires, mais moins de pensions



Côté stands, plus de 200 exposants sont attendus, dont 89 activités terrestres, nautiques et aériennes. “On a 35 nouveaux prestataires cette année. Ce sont des activités proches de la nature, avec beaucoup de randonnées, car on est dans une démarche de tourisme responsable, durable et authentique”, explique Vaima Deniel, directrice des opérations locales chez Tahiti Tourisme. “On a 58 pensions, ce qui est un peu moins que d’habitude, mais cela reste tout de même un bon chiffre. Les années précédentes, on en avait entre 80 et 90. Certaines pensions sont déjà remplies mais d’autres ont besoin de gonfler leur carnet de réservation pour la période de décembre à janvier.”



Aux côtés de ces 58 pensions figurent également 12 hôtels, sept meublés de tourisme et un croisiériste. L’hôtel Hilton et l’Aranui sont parmi les nouveaux venus, ainsi que des pensions d’îles peu fréquentées comme Makatea et Kauehi. C’est d’ailleurs ces destinations plus éloignées, Tuamotu en tête, mais également Marquises, Australes et Gambier, qui seront à l’honneur cette année. “Le Salon du tourisme, c’est l’occasion de découvrir d’autres destinations en dehors des îles Sous-le-Vent, qui sont les plus demandées et qui affichent déjà complet. Les résidents vont aller chercher des îles plus éloignées et je suis sûre que tout le monde trouvera son compte”, poursuit Vaima Deniel.



Cartes de réduction offertes jusqu’à la fin du salon



Afin d’inciter le public à sortir des sentiers battus et à voyager plus loin, Air Tahiti poursuit jusqu’au 2 octobre son offre “Carte 5 archipels offerte”, qu’il sera possible de faire directement sur place. Habituellement vendue au tarif de 8 000 Fcfp, elle est actuellement gratuite et permet de bénéficier d’un aller-retour offert vers un archipel après avoir visité les quatre autres avant, sur une période d’un an et demi maximum. Les cartes de réduction Air Tahiti (jeune, famille et Marama) sont également offertes jusqu’à la fin du salon.



Comme d’habitude, un espace restauration et une garderie seront proposées, ainsi que plusieurs animations, comme un simulateur de vol, des ateliers traditionnels et un espace détente. Des tuktuk permettront de circuler entre le salon, qui se tiendra au parc expo Mama’o, et le centre-ville. “Cette année, on a renforcé nos équipes afin de réduire l’attente de la clientèle”, conclut Moearii Darius. “On a une trentaine de comptoirs avec une soixantaine d’agents qui se relaieront, assistés d’une dizaine d’élèves en BTS Tourisme, sans compter les agents en charge de l’information, de la logistique et de l’informatique. Donc on est prêts, on vous attend !”



Trois jours avant le salon, la Journée mondiale du tourisme Quelques jours avant le 29e Salon du tourisme est organisée la Journée mondiale du tourisme, mardi 27 septembre. Le thème cette année est “Repenser le tourisme”. Cet événement sera célébré à Tahiti et dans les îles dès le dimanche 25, et durant toute la semaine qui suit, avec différentes activités proposées par les comités du tourisme, mais également des animations traditionnelles au Fare Manihini, à l’aéroport et dans les gares maritimes.



Le jour J, l’ensemble de la population est invité à (re)découvrir son patrimoine culturel et naturel en se rendant au musée de Tahiti et des îles ou à la maison James Normal Hall à Arue, qui ouvriront leurs portes gratuitement pour la journée. Le lendemain, mercredi 28 septembre, c’est l’écomusée Fare Natura de Moorea qui sera gratuit, le mardi étant son jour habituel de fermeture.



Un jeu Facebook est également organisé du 26 au 30 septembre afin de remporter deux places pour le prochain Tere i te Fenua ‘Aihere. Pour y participer, il suffira poster sur le réseau social une photo en tenue locale avec le hashtag #JMTauFenua.



Rédigé par Lucie Ceccarelli le Vendredi 16 Septembre 2022 à 17:42