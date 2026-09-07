

Le 26e Salon du livre du 15 au 18 octobre

Tahiti, le 29 septembre 2026 - L’Association des Éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui organisent la 26e édition du Salon du Livre de Tahiti “Lire en Polynésie”, qui se tiendra cette année du 15 au 18 octobre prochain sur l’esplanade basse de To’atā. Une édition où les mots deviendront des étincelles, des étendards, les livres des espaces de liberté, et les imaginaires, les premiers artisans du changement.



Une révolution peut naître d’un soulèvement public comme d’une prise de conscience intime au détour d’une phrase. Vecteur de savoirs et rempart pour la liberté d’expression, la littérature demeure le fer de lance de la liberté de penser et le témoin privilégié des mutations de nos sociétés.



Qu’elle soit politique, écologique, numérique ou intime, la révolution sera abordée sous toutes ses facettes. Pendant quatre jours, écrivains et acteurs du monde culturel de Polynésie française, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie, de Papouasie- Nouvelle-Guinée, d’Australie et de l’Hexagone, croiseront leurs regards.



Lors du salon, des journées scolaires seront organisées avec des parcours pédagogiques, des ateliers d’écriture, d’illustration, de la médiation littéraire et des rencontres privilégiées avec les auteurs et créateurs pour les élèves et étudiants.



Plusieurs temps forts seront aussi mis en place avec des conférences, des tables rondes, des dédicaces et des expositions accessibles tout au long de l’événement.



Des ateliers pour petits et grands avec initiation au graffiti, atelier d’écriture d’illustration, lecture, contes, animations pour les tout-petits, illustration carnet de voyage, création et concours de pancartes citoyennes et bien d’autres sont aussi au programme.



Enfin, un studio d’enregistrement sera aménagé pour repartir avec un souvenir unique et précieux, une lecture audio personnalisée à offrir à un de vos proches.



Le concours d'écriture et d'illustration est toujours ouvert en parallèle. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 octobre.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 29 Septembre 2026 à 18:57 | Lu 202 fois



