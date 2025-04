Le 26 mai, le bus passera à 150 francs

Tahiti, le 28 avril 2025 - Lundi matin Jordy Chan, ministre des Grands travaux et de l’Équipement, en charge des transports a présenté la réforme tarifaire du transport en commun terrestre. Il a annoncé que le ticket passera à 150 francs le 26 mai quelle que soit la distance pour lutter contre la vie chère et les inégalités, et pour décongestionner les routes. Une nouvelle application et un nouveau site internet fonctionnels seront aussi lancés à cette date.



Une nouvelle gamme tarifaire pour les usagers du réseau de bus Tere Tahiti a été présentée par le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, en charge des transports lundi matin. À partir du 26 mai, le ticket de bus à Tahiti passera à 150 francs (voir encadré). L’objectif étant de proposer une tarification “plus simple” et “plus abordable”, selon le ministre. Aujourd’hui, il existe 70 tarifs différents qui peuvent aller jusqu’à 595 francs pour un trajet ralliant Papeete au départ de Taravao.



Le transport représente le deuxième poste de dépense des foyers polynésiens. En moyenne, le nombre de voyageurs est estimé à 30 000 par jour (dont la moitié de scolaires) pour un parc de 300 bus. La réforme tarifaire entend, pour ces usagers, “lutter contre la vie chère” et “réduire les inégalités” sachant “que les résidents installés loin de la zone urbaine sont souvent ceux qui ont le moins de moyens”. La réforme vise ainsi à développer un mode de déplacement abordable et accessible pour tous. Elle s’inscrit également dans la stratégie du gouvernement visant à réduire la congestion routière à travers la promotion d’un mode de transport durable alternatif à la voiture.



Une appli et un site enfin fonctionnels



En plus de ce changement tarifaire, la réforme s’accompagne du lancement d’une application et d’un site internet fonctionnels “comme cela existe partout ailleurs mais que nous n’avions pas encore”, a reconnu le ministre.



Application et site internet existent déjà mais sont “peu performants, il faut bien l’admettre”, a commenté Jordy Chan. Depuis la liquidation judiciaire de la société de prestation de service, en 2021, les mises à jour et modifications des systèmes ne sont plus possibles et ne permettent pas une utilisation optimum. Depuis 2024, tous les bus ont été rééquipés de système d’aide à l’information des voyageurs et à l’exploitation. Ces systèmes ont pu être mis à jour. Ils seront opérationnels le 26 mai.



Aujourd’hui, les tickets sont disponibles directement dans le bus, dans l’une des trois agences de Tere Tahiti ou bien en ligne à condition de pouvoir les imprimer. Dans un mois, il sera possible d’acheter son ticket en ligne (et de présenter son smartphone au chauffeur), de calculer son itinéraire, d’afficher les passages des bus en temps réel ou encore de connaître le temps d’attente à chaque arrêt.



Pour les détenteurs de carte, les changements devront se faire le jour J. Il faudra faire preuve de patience. “La collaboration de tous est une des clés de succès de cette réforme !” a prévenu le ministère.





Nouveaux tarifs

Le tarif du ticket sera de 150 francs quelle que soit la distance, à condition que l’achat se fasse en amont afin d’améliorer la performance opérationnelle du réseau. Il inclura 2 heures de connexion entre les lignes.



Le tarif du ticket sera de 200 francs si l’achat est effectué directement à bord.



Un carnet de 10 tickets à 1 100 francs sera proposé afin d’encourager l’usage régulier du transport en commun.



Le système de gratuité existant selon les types de profils cibles (enfants de moins de 3 ans, étudiants, personnes en situation de handicap ou matahiapo) est maintenu.



Deux nouveaux abonnements voient le jour : le Pass “Découverte” avec un accès illimité au réseau à destination des touristes à 1 200 francs pendant trois jours et l’abonnement “Jeunes” avec un accès illimité au réseau pour les moins de 26 ans à 1 500 francs par mois.



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 28 Avril 2025 à 16:31 | Lu 1420 fois