Le 11e épisode de Dance in paradise sera tourné à Hollywood

Depuis le début de l’aventure Dance in paradise, j’avais envie de reprendre une scène du film La la land et de tourner à Hollywood là où la scène en question a elle-même été tournée

Cela signifie que la caméra tourne sans s’arrêter, il n’y a pas de coupes

Concrètement, pour une scène donnée, on laisse tourner la caméra du début à la fin de la scène. On prend le risque de devoir tout recommencer au moindre aléa, mais en contrepartie on offre au spectateur la sensation d’être plus immergé dans l’histoire.

C’est West Leclay, acteur et danseur de ‘ori Tahiti qui sera avec nous

Pour la première fois nous aurons non pas un danseur qui fait l’acteur mais un acteur qui dansera devant la caméra

On s’est rendu compte avec cette première saison de l’engouement pour le ‘ori Tahiti dans le monde entier. On découvre qu’il y a de très nombreuses écoles partout dans le monde. Il y en a même une en Alaska !

On a déjà été invités à tourner à paris, mais aussi en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, à Mexico, San Diego, au Japon…

PAPEETE, le 28 février 2019 -", indique Nyko PK16. Avec le danseur Tuarii Tracqui et le compositeur de musique Hugues Damesin, Nyko PK16 est à l’origine du concept de la série de clips vidéo baptisée Dance in paradise La la land est un film musical américain écrit et réalisé par Damien Chazelle. Le terme désigne également un quartier de Hollywood à Los Angeles (ainsi qu’une situation déconnectée de la réalité). Il est sorti en décembre 2016 aux États-Unis. Il a ceci de particulier qu’il est tourné, en grande partie, en plans séquences.", explique le réalisateur qui va lui aussi, pour la première fois à Hollywood, s’essayer au plan séquence. "L’épisode de Dance in paradise, le 11e, sera tourné sur le modèle d’une scène du film La la land, mais la chorégraphie (signée Tuarii Tracqui) et la musique d’Hugues Damesin seront inédites. Une danseuse et un danseur de Los Angeles vont participer au tournage. "", annonce Nyko PK16. "", se réjouit-il.Le réalisateur sera à Hollywood du 10 au 24 mars. Le tournage est prévu le 17 mars. Dance in paradise prend de l’ampleur. "Les clips vidéo Dance in paradise considérés comme "", "", sont diffusés sur Polynésie la 1ère depuis le début du projet en 2018. La première saison compte au total 12 épisodes. Le 9e sera dévoilé sous peu. La chaîne et avec elle tous les fans attendent une deuxième saison.", indique Nyko PK16. L’équipe de Dance in paradise, enthousiaste, promet de répondre à toutes ces invitations.