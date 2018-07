Dance in paradise : une première saison de 12 épisodes

PAPEETE, le 30 juillet 2018 - Nyko Pk 16, Hugues Damesin et Tuarii Tracqui proposent une série de clips vidéo intitulés Dance in paradise. La première a été diffusée sur Polynésie 1er en juin, depuis un nouvel épisode sort tous les mois, à la télévision puis sur internet. Le succès est au rendez-vous.



À la télévision sur Polynésie 1ère et sur internet la série Dance in paradise est suivie de près. " Tout a commencé il y a un an ", raconte Nyko PK16. " Le compositeur et producteur de la série Hugues Damesin avait un lieu de tournage idéal, il m’a appelé ." Avec Tuarii Tracqui, Nyko PK16 et Hugues Damesin n’ont pas mis longtemps à imaginer un clip.



" On a tourné notre pilote en 15 minutes, au coucher du soleil, sans écrire de scénario ni penser à une mise en scène. On avait seulement une musique qu’Hugues avait déjà composée ." Postée sans attendre sur Internet en juillet 2017, ce pilote fait le buzz. " Polynésie 1ère nous a appelés quelques heures plus tard en nous proposant de le diffuser sur la chaîne. Ils ont acheté les droits. "



" Ce qu’on souhaitait ", rapporte Nyko PK16, " c’était faire une vidéo en toute liberté. Dans nos secteurs professionnels respectifs nous avons beaucoup de contraintes. On avait un peu de temps libre, on voulait se faire plaisir ".



Ce projet, devant le succès obtenu, a pris de l’ampleur. " Au point de passer devant tous les autres projets professionnels cette année. " Le trio, même si aujourd’hui des partenariats ont été signés notamment avec ATN, garde toutefois sa liberté de réalisation, de composition, de mise en scène, de choix d’acteurs.



Nyko PK16 est réalisateur et producteur, c’est également lui qui monte les clips. Hugues Damesin qui est aussi producteur s’occupe de la composition des musiques. Tuarii Tracqui imagine les chorégraphies qu’il fait évoluer avec les danseurs choisis car la série est entièrement consacrée au ‘ori tahiti.



Pour la première saison, douze épisodes sont prévus. Cinq ont déjà été tournés. Les histoires qui abordent des thèmes comme la relation amoureuse, mais aussi l’amitié, la relation filiale, prennent place en Polynésie française (Moorea, Jardin d’eau de Vaipahi, Les Trois cascades) ainsi qu’à l’étranger. " Nous sommes allés au Japon et nous irons aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en France. "



Aux États-Unis par exemple, Dance in paradise s’inspirera d’une scène du film La La Land. " On devrait même pouvoir tourner au même endroit. " À Paris, Nyko PK 16 annonce se rendre sur les toits de Paris. Dans le cadre de son projet, l’équipe est par ailleurs à la recherche d’un partenariat pour réaliser un épisode à l’aide d’un Iphone.



En fonction des retours sur la première saison, une deuxième saison pourrait être proposée. Un documentaire sur les backstages des clips, complétés d’interviews de professionnels de la danse est en cours.