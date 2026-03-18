

Lancement du programme des officiels techniques des Jeux

Tahiti, le 14 avril 2026 - Le comité organisateur des Jeux du Pacifique – Tahiti 2027 annonce le lancement officiel de son programme dédié aux officiels techniques locaux, le vendredi 17 avril 2026 au Tahiti by Pearl Resorts (salle Endeavour et jardins).



L’événement organisé vendredi au Tahiti by Pearl Resorts constitue une étape clé dans la préparation des Jeux du Pacifique 2027 et sera l'occasion de présenter officiellement le programme dédié aux officiels techniques. Ce programme vise à former, mobiliser et valoriser les femmes et les hommes qui garantiront le bon déroulement des compétitions sportives.



Les officiels techniques jouent un rôle central mais souvent méconnu dans l’organisation d’un événement multisports. Ils sont les garants de l’équité, du respect des règles et de la qualité des performances sportives. À ce titre, ils interviennent à différents niveaux, notamment en tant qu’arbitres et juges, responsables de l’application des règlements, chronométreurs, assurant la précision des résultats, commissaires de course ou de terrain, veillant à la sécurité et à la conformité des épreuves, ou délégués techniques, supervisant l’ensemble des dispositifs sportifs.



Au-delà de leur fonction opérationnelle, les officiels techniques contribuent directement à la crédibilité et au niveau d’exigence des Jeux. Tahiti 2027 ambitionne ainsi de développer une expertise locale forte, avec un objectif clair : former une nouvelle génération d’officiels polynésiens capables non seulement d’officier pendant les Jeux, mais aussi de transmettre leur savoir-faire à long terme au mouvement sportif du territoire.



Cette journée de lancement marquera le début de cette dynamique, en réunissant les premiers officiels techniques engagés dans le programme.



Elle sera également l’occasion de présenter le partenaire Nolt, équipementier sportif français engagé dans une démarche écoresponsable, qui accompagnera le programme dans la conception d’équipements durables pour cette population.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mercredi 15 Avril 2026 à 05:25 | Lu 274 fois



