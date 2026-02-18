

Lancement du mois de mars dédié aux droits des femmes

Tahiti, le 1er mars 2026 – De nombreuses actions seront organisées tout au long du mois de mars pour célébrer les droits des femmes, dont le coup d’envoi sera une matinée intitulée “Voix de femmes – Forces d’avenir”, ce mardi, à l’UPF.





L’association Vahine Arata'i no Porinetia organise, ce mardi de 9 heures à 12 h 30, à la bibliothèque de l’Université de la Polynésie française, une matinée intitulée “Voix de femmes – Forces d’avenir”, marquant le lancement officiel du mois de mars dédié à la célébration des droits des femmes en Polynésie française.



Cette matinée d’ouverture donnera le coup d’envoi d’un programme d’actions et de rencontres organisé tout au long du mois de mars afin de promouvoir les droits des femmes, de valoriser leurs initiatives et de renforcer la mobilisation citoyenne en faveur de l’égalité.



Organisée autour de conférences, de présentations et d’échanges participatifs, cette matinée permettra au public de découvrir les principales initiatives prévues durant le mois de mars et de mieux comprendre les enjeux actuels liés aux droits des femmes.



Elle sera également marquée par la première restitution publique du rapport d’enquête sur la condition féminine en Polynésie, une démarche collective initiée le 6 mars 2025 lors du séminaire des femmes organisé à Cana.



Ce séminaire avait réuni 102 femmes issues des cinq archipels, et l’enquête a été menée en collaboration avec 62 associations et groupes informels de femmes.



Cette restitution constituera un moment fort de la matinée et offrira un éclairage inédit sur les réalités vécues par les femmes en Polynésie, tout en contribuant à nourrir la réflexion et l’action des acteurs associatifs et institutionnels.





Programme de la matinée

9 heures - 9 h 15 : Accueil des participants

9 h 15 - 9h 30 : Présentation du mois de mars dédié aux droits des femmes

9 h 30 - 10 h 30 : Conférence thématique : “L’égalité homme-femme” par la conférencière Claire Saddy

10 h 30 - 11 h 15 : Restitution de l’enquête sur la condition féminine en Polynésie

11 h 15 - 11 h 45 : Intervention institutionnelle

11 h 45 - 12 h 15 : Temps d’échanges et mobilisation citoyenne : “Arbre des paroles pour les femmes”

12 h 15 - 12 h 30 : Présentation des temps forts du mois de mars et clôture



Cette matinée est ouverte à toutes et tous : étudiants, associations, professionnels et citoyens souhaitant s’informer, participer aux échanges et s’impliquer dans la dynamique collective en faveur des droits des femmes. Entrée libre.



