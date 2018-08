Lady Gaga dans les bras de Charlène de Monaco à Tetiaroa

La Polynésie française a accueilli de nombreuses stars la semaine dernière. L'hôtel The Brando a notamment hébergé la chanteuse Lady Gaga et le prince Albert, sa femme, Charlène de Monaco, et leurs deux jumeaux.Ces touristes VIP se sont vus et ont visiblement passés un agréable moment ensemble. La star internationale a en effet été prise en photo en train d'enlacer la princesse de Monaco. Les deux femmes ont l'air complices et heureuses de passer une soirée ensemble à Tetiaroa peut-on constater sur des photos relayées par le compte Twitter Gagassip Les deux femmes étaient très apprêtées pour cette soirée. Lady Gaga portait une robe de satin doré alors que Charlène de Monaco arborait une tenue bleu foncé, décolletée dans le dos.