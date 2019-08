La voix des femmes, un rendez-vous par et pour les femmes

On me dit que ça ne se fait pas de réserver une soirée à un public exclusivement féminin, mais ce n’est pas contre les hommes que je fais ça, c’est pour les femmes

PAPEETE, le 12 août 2019 -Elle vit à Paris mais passe régulièrement en Polynésie. En juillet dernier, lors de son séjour, Stéphanie Failloux a pris l’initiative d’organiser une table ronde à la Maison de la culture.Le rendez-vous avait ceci de particulier qu’il était mené par des femmes, pour des femmes. Un nouvel événement s’annonce, sur le même principe. Et qu’importe les convenances.", explique Stéphanie Failloux. "."En 2018, la table ronde devait réveiller, déceler, pointer "" de chacune, car "", affirme Stéphanie Failloux.Elle avait réuni sur scène des femmes expérimentées et épanouies, ayant vécu plusieurs vies et suivi leurs aspirations professionnelles et personnelles. Dans le public, elles étaient plus de 80.L’événement n’avait pas pour vocation à s’inscrire dans le temps. Mais, le monde étant dans un tel état d’urgence : social, environnemental, économique d’après Stéphanie Failloux, qu’elle souhaité réitérer l’initiative.Pour elle, les valeurs féminines (de partage, préservation, transmission, créativité, compassion) doivent prendre le dessus afin de "". Reprenant des termes de Kofi Annan, elle assure que l’empowerment de la femme est l’outil de développement le plus efficace.."Elles sont treize à avoir accepté l’invitation : Poerani Albert & Justine Restelli de Te Nati, Sara Aline de Parents Autrement, Loanah Wong de Druidesse, Audrey Lachaud de Food & Cooklab… Elles sont entrepreneuse, fondatrice d’association ou salariée. Elles sont innovantes dans leur domaine.Pour préparer leur intervention, elles ont reçu pour consigne de parler d’elles. L’idée ? Encourager d’autres femmes à suivre leur propre chemin. "", interroge Stéphanie Failloux, "".Les 13 interventions auront un format court, pour laisser un temps de discussion informel en fin de soirée.Le thème de cette année s’est présenté "". Le titre est : Leadership diamant et entrepreneur social. La voix des femmes !Les 13 interventions seront précédées d’une présentation, par Stéphanie Failloux elle-même, des valeurs du leadership éclairé, dit Leadership diamant. Elle parlera en particulier "".Selon elle, le leader dans le monde de l’entreprise est celui qui agit sur son environnement de sorte que chaque employé se sente en confiance et qu’il donne le meilleur de son talent. Il est celui qui montre le chemin. "."