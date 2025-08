La voile polynésienne aux Mondiaux de La Rochelle

Tahiti, le 31 juillet 2025 - Du 5 au 12 juillet 2025 ont eu lieu les championnats du monde de Nacra 15, à La Rochelle, en France. Deux équipages ont été sélectionnés pour représenter la Polynésie et leur club, l’école de voile de Arue. Au-delà de la performance sportive, c’est une aventure enrichissante et marquante qu’ont vécue nos jeunes régatiers. Une première immersion dans le haut niveau international qui leur aura permis de gagner en expérience en vue des prochains championnats du Pacifique, prévus en octobre, et bien sûr des Jeux du Pacifique 2027.



Gilles Allouch, Moana Annonier, Manutea Toussaint et Goulven Triponel ont été les heureux élus qui ont représenté la Polynésie lors des championnats du monde de Nacra 15, qui se sont déroulés du 5 au 12 juillet à La Rochelle.



Le Nacra 15 est le bateau de régate des équipes jeunes. Il s’est imposé comme la référence pour la formation des futurs athlètes olympiques, notamment dans la catégorie des moins de 19 ans. Doté d’une coque légère et profilée, d’un gréement moderne et d’un spi asymétrique, le Nacra 15 est un catamaran rapide, stable et particulièrement maniable. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 20 nœuds, offrant ainsi une expérience de semi-foil ultime.



C’est donc sur ces bateaux que nos quatre jeunes, membres de l’école de voile de Arue, ont eu l’immense privilège d’affronter les onze nations présentes pour cette compétition internationale. Pendant cinq jours, ils ont découvert des conditions de navigation différentes, sur un plan d’eau particulièrement technique et exigeant. Entre courses et rencontres, nos jeunes régatiers en ont pris plein les yeux.



Côté extra-sportif, Gilles, Moana, Manutea et Goulven ont eu la chance d’être accompagnés lors de la découverte du plan d’eau par Swan Hirlemann, membre du pôle France de La Rochelle, et Titouan Hainaux, tous deux anciens membres de l’école de voile de Arue. Un beau moment de partage, qui a permis de valider les premiers réglages et de prendre des repères face au vent, aux courants et aux marées.



Naviguer sur le trimaran Ocean Fifty - Inter Invest



Deuxième surprise : une sortie sur le trimaran Ocean Fifty - Inter Invest. Ce bateau participe aux plus grandes compétitions internationales du championnat Ocean Fifty, en inshore comme en offshore, telles que la Transat Jacques-Vabre ou encore la Route du Rhum. Skippé par Matthieu Perraut, c’est un véritable monstre des mers que nos jeunes ont pu découvrir, renforçant encore leur passion pour la voile.



Côté course, ce sont les qualifications qui ont lancé la compétition. Avec des conditions de vent très changeantes et une fraîcheur constante, les premières régates ont été mentalement éprouvantes. Malgré cela, nos jeunes ‘aito ont réussi à se qualifier pour la série Or, aux côtés des meilleurs équipages mondiaux.



Dans une compétition très relevée, le duo Manutea Toussaint-Goulven Triponel termine 8e en catégorie U17 et 34e au classement général. Juste derrière, Gilles Allouch et Moana Annonier s’emparent de la 9e place en U17 et se classent 37es au général.



De magnifiques résultats pour ces deux beaux équipages, qui font la fierté de la Polynésie et de leur entraîneur, Benjamin Proux : “Ce déplacement a été une étape clé dans la préparation de nos jeunes régatiers. Il leur a permis de mesurer concrètement le niveau international et de se confronter à des équipages expérimentés venus du monde entier. Cette expérience, riche en apprentissages techniques, constitue une base solide pour la suite de leur progression.”



Une progression qui sera nécessaire en vue du championnat du Pacifique en octobre prochain, mais aussi dans l’objectif de ramener des médailles lors des Jeux du Pacifique 2027.