La visite de Macron se précise

Les dates pas entièrement fixées

Le One Planet Summit va faire le plein

La Tech4Islands s’invite

Focus sur l’environnement

Inévitable sujet du nucléaire

Cette fois-ci, ce devrait être la bonne. Maintes fois annoncée, la première visite officielle du Président de la République, Emmanuel Macron, en Polynésie française est prévue pour le milieu du mois d’avril prochain. Si le programme et même les dates exactes de la visite sont toujours sujets à discussions et évolutions possibles, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, en a dévoilé quelques grandes lignes la semaine dernière à Paris à l’occasion d’un déjeuner avec la presse.L’annonce de la visite d’Emmanuel Macron pour le courant du mois d’avril 2020 avait été faite par le président du Pays, Edouard Fritch, à l’issue de sa rencontre avec le chef de l’Etat en juillet dernier à Paris. Mi-décembre, Tahiti Pacifique annonçait les dates du 16 au 18 avril pour la visite du chef de l’Etat. Information confirmée par la ministre des Outre-mer la semaine dernière, selon nos confrères d’Outremers360, même si des discussions tournent actuellement autour de l’ajout d’un jour supplémentaire de visite en Polynésie. Si tel était le cas, Annick Girardin a annoncé son souhait que le Président de la République se rende aux Marquises, en plus d’une visite d’un atoll déjà prévue aux Tuamotu.Point d’orgue de cette visite présidentielle au fenua : le “One Planet Summit”. Un sommet des Etat et gouvernements de l’Océanie consacré principalement à l’environnement et aux enjeux climatiques dans la région. Avec l’ensemble des délégations internationales, près de 400 représentants sont attendues en Polynésie pour ce rendez-vous diplomatique. Les invitations sont parties, explique-t-on. Mais là encore, impossible de confirmer aujourd’hui la date officielle de l’événement, qui aura lieu pendant la visite d’Emmanuel Macron. Qui plus est dans le contexte de crise sanitaire internationale liée au Covid-19.Selon Outremers360, le Président de la République “pourrait se rapprocher du concours international d’innovation pour les îles ‘Tech4Islands’ lancé en 2019 par la French Tech Polynésie”. Le concept élaboré depuis la Polynésie pour identifier et promouvoir des solutions innovantes adaptées au contexte insulaire avait été présenté lors de la dernière édition du Digital Festival Tahiti en octobre dernier. Et il semble s’inscrire tout particulièrement dans la démarche d’Emmanuel Macron pour trouver des solutions de développement économique dans les territoires ultra-marins.Le chef de l’Etat devrait également mettre en avant “l’aire marine gérée” de la zone économique exclusive de la Polynésie, et son évolution possible vers une aire marine “protégée”. Le sujet des abris de survie est également au programme. Toujours selon Outremers360, il en reste 17 à construire aux Tuamotu pour près de 6 milliards de Fcfp d’investissement. “L’adaptation aux changements climatiques, la protection des écosystèmes récifaux et coralliens et la problématique des déchets plastiques”, seront également des thèmes abordés selon nos confrères.La dernière visite présidentielle de François Hollande en Polynésie en 2016 avait été marquée par la reconnaissance de l’impact environnemental, des conséquences sanitaires et des bouleversements sociaux des essais nucléaires menés en Polynésie française. La visite d’Emmanuel Macron comportera évidemment une séquence consacrée au nucléaire, notamment avec le futur Centre de mémoire qui doit être installé sur le terrain de l’ancien hôtel de la Marine à Papeete.