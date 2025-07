La vigilance orange pour forte houle élargie aux Tuamotu Ouest

Tahiti, le 31 juillet 2025 - Météo-France étend jeudi matin la vigilance orange “vagues-submersion” aux Tuamotu Ouest. Pour rappel, les Tuamotu Sud et les Gambier sont toujours concernés par cette vigilance orange vagues-submersion.



Une houle longue énergétique de sud-sud-ouest affecte une majeure partie du territoire, des Australes à la Société et les Tuamotu-Gambier. La mer est forte de Hereheretue à Tematangi et Mangareva, avec une houle longue de sud-sud-ouest de 4 mètres, s'amplifiant jusqu'à 4,5 m jeudi, en cours de journée, de Tematangi à Moruroa.



La houle devrait s'amortir jeudi soir vers Hereheretue et vendredi dans la matinée de Tematangi à Mangareva.



Le haut-commissaire engage chacun à être très vigilant et à respecter les consignes de sécurité suivantes :

Tenez-vous informé de l'évolution du phénomène en consultant régulièrement les bulletins de Météo-France et appliquez les consignes des autorités :



Baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs :

Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir > Soyez prudents sur les plages : attention aux rouleaux et aux déferlantes !



aux rouleaux et aux déferlantes ! Plaisanciers et professionnels de la mer :

Évitez si possible les sorties en mer, soyez très attentifs aux courants sur le lagon et extrêmement vigilants aux abords des passes

Protégez les embarcations en renforçant les amarres, en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau Habitants de bord de mer :

Préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues

Surveillez la montée des eaux

Circulez avec précaution en limitant votre vitesse

Ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées

Se tenir informé en consultant le site internet de Météo-France : www.meteo.pf



Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 31 Juillet 2025 à 09:32 | Lu 281 fois