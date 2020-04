La vente d'hydroxychloroquine strictement recadrée

La prescription et la vente en pharmacie des médicaments à base d'hydroxychloroquine est interdite par un arrêté pris en Conseil des ministres, depuis mercredi. Le encadre strictement la prescription par les médecins et la délivrance par les pharmacie des spécialités pharmaceutiques Plaquenil, Nivaquine, Kaletra ainsi que les préparations à base d'hydroxychloroquine, de chloroquine ou à base de l'association lopinavir/ritonavir.Seul le Centre hospitalier de la Polynésie française pourra mettre en œuvre ces protocoles et uniquement pour les patients qu’il est amené à prendre en charge atteints par le Covid-19. Les médicaments seront alors délivrés par la pharmacie du CHPF. Leur prescription sera sous la responsabilité d’un médecin exerçant à l'hôpital.Une augmentation de la prescription de ces médicaments par des médecins libéraux a en effet été constatée dernièrement. Elle est à l’origine de rupture de ces spécialités et préparations, au détriment des malades qui sont habituellement traités avec ces médicaments, dans le cadre de leur pathologie courante, précise un communiqué du gouvernement.La prescription, la dispensation et l’administration l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir sont autorisées pour le traitement des personnes atteintes par le covid-19 dans un établissement hospitalier.Ces médicaments seront alors administrés, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP) et, en particulier, de l’indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d’une défaillance d’organe de patient Covid-19.