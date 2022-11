La vallée de Papeno'o ratissée de nouveau

Tahiti, le 14 novembre 2022 – Les recherches pour tenter de retrouver les quatre disparus du drame du 6 novembre à Papeno'o se sont poursuivies lundi sous la responsabilité de la commune de Hitia'a o te Ra. Menée en vallée et sur le littoral, elles se poursuivront mardi en mer.



Comme annoncé, les recherches pour tenter de retrouver les corps de la mère de famille enceinte et des trois enfants disparus depuis huit jours après avoir été emportés par de fortes crues dans la Papeno'o se sont poursuivies lundi. C'est la commune de Hitia'a o te Ra qui a repris la responsabilité des recherches à compter de cette semaine, les moyens de l'État restant en appui au besoin. Plusieurs dizaines de bénévoles se sont donc de nouveau réunis lundi matin, moins nombreux que la semaine précédente. Raison pour laquelle l'adjoint de Hitia'a o te Ra en charge de la sécurité, Tihoni Otaha, a indiqué que les recherches seraient menées en restant tous groupés, sans dispersion en plusieurs entités de recherche, pour éviter que certains bénévoles puissent se blesser. "On reste tous ensemble pour que tout le monde se surveille", a indiqué Tihoni Otaha.



La zone à éplucher au peigne fin a été circonscrite à la vallée de Papeno'o pour la matinée de lundi. Le groupe a progressé de 500 mètres en 500 mètres. Avec la levée de l'interdiction communale d'aller et venir dans la vallée ce week-end, en raison de la météo, les secours ont pu de nouveau progresser sur l'ensemble de la zone. Une opération qui s'est poursuivie, hélas sans trace des victimes, jusqu'à 14 heures lundi après-midi. Par la suite, les recherches ont été menées une nouvelle fois sur le littoral, de chaque côté -est et ouest- de la vallée.



Recherches en mer mardi



Pour la journée de mardi, le maire de Hitia'a o te Ra, Henri Flohr, a lancé un appel aux pêcheurs pour organiser une journée de recherches en mer. Des pêcheurs originaires de Taravao, Punaauia ou encore Arue ont répondu à l'appel et devaient encore s'organiser pour un démarrage des recherches prévu mardi matin à partir de 7h30 au départ de la Pointe Vénus à Mahina. Des pêcheurs qui affirment de toutes façons porter une attention particulière à la mer ces derniers jours dans l'espoir de retrouver les malheureuses victimes. L'un d'entre eux, pour démontrer l'étendue possible de la zone de recherche, racontait lundi qu'après les fortes pluies de ces derniers jours il avait croisé des troncs d'arbre de la Papeno'o jusqu'à Tetiaroa…



Reste qu'Henri Flohr a annoncé lors de la messe œcuménique de dimanche soir à Papenoo qu'il poursuivrait les recherches toute cette semaine, jusqu'à dimanche. Au-delà, les chances de retrouver les quatre disparus s'amenuiseront trop sérieusement.