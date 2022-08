La vague de Covid est passée

Tahiti, le 18 août 2022 – Le nombre de cas de Covid au fenua continue de chuter : 202 cas sont actuellement enregistrés.



Le nombre de cas de Covid au fenua dégringole. En une semaine, il a été divisé par deux, indique le bulletin épidémiologique de la plateforme Covid-19 de la Polynésie française. 202 cas sont actuellement enregistrés. Le taux d’incidence hebdomadaire continue à décroître, calculé à 72/100k pour l’ensemble du territoire et à 86/100k pour l’île de Tahiti, tout comme le taux de positivité qui s'établit à 23,8%. On compte actuellement sept hospitalisations : deux Moorea, quatre Uturoa et un au CHPF. Pour continuer la lutte contre l'épidémie, malgré la décroissance observée, un vaccinodrome est organisé samedi à la présidence.