

La tortue, symbole du respect de l’environnement

Tahiti, le 28 août 2025 - C’est à la mairie de Papeete qu’avait lieu, jeudi matin, la remise des Tortues de cœur. Après les Tortues d’or décernées au mois de juin, ce sont cette fois-ci les associations qui, en plus de leur cœur d’activité, se sont investies dans le ramassage des déchets, qui ont été mises à l’honneur. Une belle preuve que le Fenua peut compter sur ses enfants pour prendre soin de lui.



Encore un succès pour l’opération Tortues de cœur. Voilà bientôt vingt ans que cette action existe et son succès ne cesse de grandir. Même “si les choses avancent, il reste beaucoup à faire”, comme aime le rappeler le président du syndicat Fenua Ma, Jules Ienfa. L’investissement des associations des douze communes impliquées dans ce programme est de plus en plus important. L’année dernière, 12,1 millions de francs ont été distribués à 48 associations désignées par leurs communes respectives. Cette année, une soixantaine d’entre elles étaient présentes à la mairie de Papeete pour recevoir un montant total de 12,5 millions de francs. Une preuve que les habitants de Tahiti et de Moorea prennent conscience de l’importance du tri des déchets pour l’avenir de leur île.



“Vous êtes de plus en plus nombreux à participer aux Tortues de cœur. Vous êtes les éco-ambassadeurs de la Polynésie. Les deux tiers de l’activité du centre de tri de Motu Uta viennent des déchets que vous avez récupérés”, a rappelé Benoît Layre, directeur général de Fenua Ma, qui tenait à remercier les associations mais aussi à souligner l’importance de leur collaboration. Car au-delà de la protection de l’environnement, les déchets récoltés permettent aux associations de financer les actions qu’elles mettent en place. “À chaque kilo ramassé dans les bacs verts, ce sont deux euros reversés. Et à la fin de l’année, cela représente une somme conséquente car nous touchons plus de 18 000 personnes entre Tahiti et Moorea. Grâce à l’argent cumulé et redistribué, les associations peuvent financer des actions tout au long de l’année. Plus les déchets seront ramassés, plus de choses pourront être mises en place pour le bien-vivre”, a souligné l’homme fort du syndicat.



Trier, ça s’apprend



“La démarche est simple mais se doit d’être transparente. Le tāvana et ses équipes vont sélectionner les associations pour nous soumettre des dossiers. Ils seront étudiés sur leur viabilité. Il y aura aussi un regard sur les actions mises en place afin que tout soit équitable et que chacun ait l’opportunité de participer à ce programme.” Déjà investies dans leur commune, ces associations choisissent de participer aux Tortues de cœur par volonté de voir leur lieu de vie et leur environnement évoluer dans un climat sain et respectueux, en apprenant les gestes du quotidien. Car trier s’apprend, et Fenua Ma met en place des initiations au tri.



“Merci de nous apprendre le tri car c’est important. Nous ramassons les déchets pour maintenir notre environnement propre, mais cela nous aide aussi pour les déplacements de nos jeunes”, expliquaient les membres de l’association de force athlétique Team My Gym Moz de Moorea. Des projets doubles qui fleurissent aux quatre coins de l’île. Les douze communes impliquées ont vu le nombre d’associations participantes s’accroître. Comme à Paea, qui est passée de trois associations récompensées en 2024 à six cette année. Le club de rugby Manu Ura, déjà très impliqué dans la vie sociale et sportive de sa ville, a voulu également s’engager pour son environnement. “Tous les licenciés et bénévoles du club ont participé au ramassage des déchets. C’est grâce à eux si nous avons pu recevoir ce prix et cette aide financière, qui nous aidera beaucoup cette saison”, expliquait le président du club, Taputua Teinauri.



Grâce à toute cette implication, les déchets sont de plus en plus triés et recyclés. Mais le succès de cette opération ne doit surtout pas ralentir les motivations ni l’investissement de chacun, afin que la Polynésie reste le joyau du Pacifique.

Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 28 Août 2025 à 16:36




