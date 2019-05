La thèse accidentelle retenue dans la mort d’Ange

PAPEETE, le 23 mai 2019 – Après autopsie, l’enquête en recherche des causes de la mort d’Angélina Fenuaiti, disparue depuis Pâques et dont le corps a été découvert samedi matin à Papeari, s’oriente vers un décès d’origine accidentelle.



Les résultats de l’autopsie d’Angélina Fenuaiti sont désormais connus des enquêteurs. La malheureuse mère de famille de 48 ans avait disparu lors du week-end de Pâques et son corps avait été retrouvé samedi dernier par un travailleur de l’église catholique, alors qu’il était en train de débrousser. Selon les conclusions des enquêteurs et les résultats de l’autopsie, « Ange » est décédée des suites d’une mauvaise chute. L’enquête en recherche des causes de la mort va donc être classée.