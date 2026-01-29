

La tempête Nils baisse d'intensité, vigilance rouge crues maintenue

Port-la-Nouvelle, France | AFP | jeudi 12/02/2026 - Les vents violents liés à la tempête Nils ont baissé d'intensité jeudi, après avoir balayé le sud-ouest mais la vigilance reste de mise, notamment en raison des risques de débordements dans le bassin de la Garonne.



La tempête a provoqué la mort d'un routier de 55 ans, mortellement atteint par une branche qui a traversé son pare-brise, tandis qu'un agent territorial de 59 ans a été grièvement blessé lors d'une intervention à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), "à la suite de la chute d'un arbre", selon la préfecture.



Alors que cette tempête "d'une force peu fréquente" selon Météo France a donné lieu à des pointes de vent dépassant dans la nuit les 150 à 160 km/h sur le littoral atlantique ou près de la Méditerranée jeudi matin, leur force faiblissait jeudi après-midi.



Dans un nouveau bulletin publié en début d'après-midi, Météo France a levé l'alerte rouge vents violents émise dans deux départements - l'Aude et les Pyrénées orientales - ainsi que pour la Principauté d'Andorre, pour la ramener au seuil orange.



Trois départements restent en alerte rouge: la Savoie en raison du risque d'avalanches, ainsi que la Gironde et le Lot-et-Garonne pour cause de crues.



Nils a en effet donné lieu à de fortes pluies génératrices d'un "risque de crue majeure", par exemple autour de Marmande (Lot-et-Garonne), et de "débordements importants" dans l'ensemble du bassin de la Garonne et de ses affluents, alors que les sols sont déjà gorgés d'eau, du fait des précipitations importantes du début d'année.



- "vigilance absolue" -



"La tempête empêche le bon écoulement des eaux, donc avec mes collègues on reste en vigilance absolue parce qu'on ne sait pas exactement où ça va mener", a déclaré à l'AFP Bruno Marty, le maire de La Réole (Gironde), à une vingtaine de kilomètres de Marmande.



La violence des vents a donné lieu à de nombreuses chutes d'arbres et de branches, avec un fort impact sur le réseau électrique: quelque 900.000 foyers restaient privés de courant après le passage de la tempête, selon le gestionnaire du réseau Enedis, dont 498.000 en Nouvelle-Aquitaine et 365.000 en Occitanie.



"Malheureusement, ces aléas climatiques sont de plus en plus nombreux et de plus en plus intenses, nous avons déjà déclenché deux fois notre force d'intervention rapide de l'électricité en 2026, et nous ne sommes que mi-février", a déclaré la présidente d'Enedis, Marianne Laigneau, sur BFM TV.



Conséquence spectaculaire de la violence des rafales: une grue de plusieurs centaines de tonnes s'est écrasée dans le port de commerce de Sète (Hérault), a indiqué le directeur de l'infrastructure, Olivier Carmes, à la radio Ici.



De manière plus anecdotique, les poteaux du stade Aimé Giral, antre du club de rugby de Perpignan, ont eux aussi été fauchés.



De la Gironde aux Pyrénées-Orientales, la puissance des bourrasques a marqué les esprits.



"Dans la nuit, on entendait les tuiles qui se soulevaient, des poubelles qui roulaient dans la rue… C'était impressionnant", a raconté Eugénie Ferrier, 32 ans, habitante de Roaillan (Gironde).



"Je n’ai jamais vu ça", a déclaré à une correspondante de l'AFP Ingrid, fleuriste dans le centre de Perpignan, qui vit dans le département depuis 24 ans. "Un arbre a failli tomber sur ma voiture, à deux secondes près", a-t-elle ajouté.



L'impact de Nils s'est fait brutalement sentir sur l'ensemble des réseaux de transport.



- départementales coupées -



Sur l'autoroute A9 entre Béziers et Narbonne, un camion a percuté un arbre tombé sur la chaussée, le chauffeur a été légèrement blessé, selon l'opérateur Vinci, qui a précisé que, plus au sud, la circulation avait été temporairement interrompue dans le sens France-Espagne, le temps d’évacuer un poids lourd couché sur les voies de l’A9.



Plusieurs dizaines de routes départementales restaient coupées jeudi après-midi dans plusieurs départements, en raison d'arbres tombés, d'inondations locales ou d'éboulements.



La circulation ferroviaire était également concernée par l'impact de Nils. Aucun train ne circulait sur l'axe Bordeaux-Montpellier, ni entre Montpellier et Perpignan. La desserte autour de Toulouse est également très perturbée, rares sont les TER qui circulent.



Dépression hivernale très pluvieuse après un début d'année 2026 déjà très arrosé, Nils doit se décaler en cours d'après-midi vers le golfe du Lion, puis la Corse.



L'épisode doit prendre fin jeudi soir sur les régions méditerranéennes, au plus tard dans la nuit de jeudi à vendredi en Corse.



En prévision de la progression de la tempête vers le sud-est, les liaisons maritimes entre la Corse et le continent ont été annulées jeudi, de même que la plupart des vols.



Dans les Alpes, la Savoie est en vigilance rouge pour les avalanches jusqu'à jeudi soir, trois autres départements (Hautes-Alpes, Isère et Haute-Savoie) étant en vigilance orange.

le Jeudi 12 Février 2026 à 05:58






