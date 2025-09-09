

La tempête Gabrielle balaie les Açores sans faire de victimes

Lisbonne, Portugal | AFP | vendredi 25/09/2025 - L'ouragan Gabrielle a été rétrogradé en tempête post-tropicale dans la nuit de jeudi à vendredi lors de son passage sur l'archipel portugais des Açores, où les services de secours ont été confrontés à des intempéries moins sévères qu'attendu.



"La situation n'est pas aussi grave que prévu initialement", a déclaré aux médias le responsable du service régional de protection civile Rui Andrade.



Cependant, "bien que classée comme tempête post-tropicale, elle a la force d'un ouragan", a-t-il mis en garde aux premières heures de vendredi.



Selon la météorologue Elsa Vieira, de l'antenne régionale de l'agence météo portugaise, la plus forte rafale de vent a été enregistrée sur l'île de Faial, à 154 km/h.



"La situation va progressivement s'améliorer à partir de 09H00 locales (07H00 GMT)", a-t-elle précisé à l'AFP.



D'après un bilan fourni par la protection civile de l'archipel, les services de secours ont dû réaliser un total de 59 interventions sur les îles de Faial, Sao Jorge, Pico Terceira et Graciosa, mais aussi à Sao Miguel, où se trouve la capitale régionale, Ponta Delgada.



"La plupart des situations recensées sont liées à des chutes d'arbres et de structures et à des dégâts sur des toitures", a précisé la protection civile régionale dans un communiqué.



"Jusqu'à présent, il n'y a pas de blessés signalés", mais quatre personnes ont dû être relogées, trois à Faial et une à Graciosa, a-t-elle ajouté.



Selon les plus récentes prévisions du Centre américain des ouragans (NHC), la tempête Gabrielle devrait poursuivre sa trajectoire vers l'est et atteindre dimanche le sud du territoire continental portugais.

