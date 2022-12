La télémédecine inaugurée à Maiao

Tahiti le 22 décembre 2022 – Maiao se met à l’ère du numérique avec l’entrée en service sur place d’un système de télémédecine en visioconférence permettant d’assurer une liaison entre l’hôpital d’Afareaitu et le dispensaire de l’île.



Dans le cadre de l’inauguration du Tapua’e Manu IV, jeudi, le directeur de hôpital de Moorea-Maiao, taote Biarez a également fait le déplacement pour le démarrage du service de télémédecine dont est dorénavant doté cette île isolée. L’occasion de “faire les derniers réglages” de ce nouveau téléservice de santé. Dorénavant, ce cordon sanitaire numérique privilégié avec l’hôpital d’Afareaitu offre aux patients de Maiao la possibilité de faire des “consultations à distance en visio ». Taote Biarez assure que cela va permettre à Delphine Moeterauri-Brothers, l’adjointe de soin originaire de l’île en poste à Maiao, “d’être un peu moins seule et d’avoir un médecin à portée de main”. Il souligne en outre que la télémédecine va permettre de faire de la téléconsultation avec le médecin à l’hôpital de Moorea. Le praticien pourra ainsi interagir en direct avec Delphine Moeterauri-Brothers et les patients. L’agent de la santé basée à Maiao aura également la possibilité d’avoir accès aux dossiers médicaux “directement en ligne” : “C’est un immense progrès, estime le docteur Biarez, car avant il n’y avait que le téléphone et encore quand cela fonctionnait.”



“Toute seule sans le modernisme c’est stressant” Delphine Moeterauri-Brothers a pris la relève de Ina Tahuhu en poste sur l’île depuis 30 ans. L’adjointe de soin avait auparavant été employée à l’hôpital de Moorea pendant de nombreuses années. Elle s’avoue rassurée par l’installation de ce service de télémédecine : “Toute seule sans le modernisme, c’est stressant. On est isolé, ici, un peu comme si on était seul au monde.” Elle espère que ce nouveau service incitera d’autres agents de la santé à solliciter un poste sur cette île.



En attendant, le séjour de cette adjointe de soins à Maiao ne sera pas de tout repos. La liste des tâches à accomplir est longue : “Il y a beaucoup à faire ici, au niveau de l’hygiène chez les particuliers : il faut aller voir comment c’est ; comment ils vivent. Il y a les citernes dont il faut vérifier l’entretien”, détaille l’adjointe de soin qui estime qu’un deuxième agent de la santé sur place ne serait pas de trop pour assurer la pluralité des missions qui lui sont dévolues, en matière de santé et d’hygiène. En attendant un hypothétique renfort, Delphine Moeterauri-Brothers assurera même les urgences en dehors de ses heures de travail.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 22 Décembre 2022 à 15:33 | Lu 132 fois