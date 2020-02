La team brouette écolo roule en mode campagne

Tahiti, le 15 février 2020- La team brouette a repris la route ce samedi 15 février pour un Fa'ati Ananahi de Tahiti et Moorea. A quelques semaines des municipales, la petite équipe souhaite profiter de cette période électorale pour rencontrer les candidats des différentes communes afin de leur soumettre leurs propositions pour préparer la Polynésie au réchauffement climatique.





La brouette est toujours là, fidèle au poste, cinq mois après son premier tout de l'île en faveur de l'environnement. Mais pour ce nouveau marathon écologique, la team brouette, menée par le jeune Jason Man Sang, roule davantage politique à l'approche des prochaines élections municipales, qui se dérouleront les 15 et 22 mars.

« On a décidé de parcourir Tahiti et Moorea pendant une semaine avec notre brouette pour rencontrer la population, faire remonter ce qu'elle nous dit, et le transmettre aux candidats qui se présentent aux élections », explique Jason, qui espère bien être le relais des Polynésiens rencontrés le long des 175 kilomètres de route qu'ils vont parcourir jusqu'à la fin de leur périple le 22 février prochain à Moorea.

Jason et ses copains espèrent bien que les politiques viendront à leurs rencontres pour parler de leurs propositions en faveur du réchauffement bien sûr, mais également sur « l’autonomie alimentaire et énergétique, la réappropriation de l’abondance des îles par le peuple ou encore le développement d’une culture de la coopération (…). Ces propositions se veulent avoir autant un impact positif sur l’environnement que sur la population à travers des perspectives de santé, d’activités, d’emplois et de prospérité. On veut leur demander si ces sujets sont une priorité pour eux ? Quelles mesures, ils s'engagent à mettre en œuvre durant leur mandat ?», poursuit le militant pour l'écologie.



Dès la première étape du tour au marché de Faa'a, la team brouette a pu rencontrer et dialoguer avec différents représentants de plusieurs listes à Faa'a, « on a rencontré des gens de A Ti'a Mai, de Faaa no ananahi, de Tamarii Faaa I'oa, c'était intéressant, il y a eu de bons échanges », se félicite le jeune homme, qui souhaite vraiment que ce tour soit porteur d'idées. « On dépose des enveloppe dans chaque mairie avec nos propositions, nos mesures (…). On ne les a pas faites à deux dans un coin, nous les avons travaillées avec la Fape. Nous nous sommes inspirés du pacte de transition qui a été fait en France ».