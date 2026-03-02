

La synagogue de Liège touchée par une explosion, la Belgique dénonce un "acte antisémite abject"

Liège, Belgique | AFP | lundi 09/03/2026 - Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" et "une attaque contre nos valeurs", après une explosion dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège, qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête.



L'explosion survenue vers 04H00 (03H00 GMT) n'a fait aucun blessé.



"Il y a un engin explosif qui a été déposé ou lancé, je ne sais pas, devant une des portes principales de la synagogue, qui a soufflé les vitres et la porte" en bois, a déclaré le rabbin de Liège Joshua Nejman.



Les organisations juives de Belgique ont dénoncé un "attentat antisémite", un "signal d'alarme impératif" pour les autorités belges.



Le parquet fédéral a évoqué des "indices possibles d'une infraction terroriste".



"Les circonstances précises des faits font actuellement l'objet d'une enquête approfondie", a-t-il ajouté.



Mais selon le gouvernement belge, l'origine criminelle de l'explosion et le ciblage de la communauté juive ne font aucun doute.



L'antisémitisme est une "attaque contre nos valeurs et notre société" et "doit être combattu sans ambiguïté", a réagi le Premier ministre Bart De Wever, dans un message sur le réseau social X.



- Mesures de sécurité -



Des mesures de sécurité vont être renforcées autour de "sites similaires", a précisé le gouvernement.



L'Union européenne a "condamné fermement" cette "attaque antisémite", par la voix du commissaire européen Magnus Brunner.



Le bourgmestre (le maire) de Liège Willy Demeyer a été prévenu vers 4H00 du matin de la survenance de l'explosion.



"Il s'agit d'un acte intentionnel que je qualifie pour ma part, sous réserve de l'enquête, d'antisémite et d'extrêmement violent évidemment", a-t-il réagi.



"La communauté juive liégeoise est une communauté ancienne, bien intégrée, qui n'est pas extrêmement nombreuse, mais qui joue un rôle important à Liège", a-t-il décrit, appelant à éviter une "importation des conflits qui se passent ailleurs".



Une allusion à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, et qui a entraîné de multiples tirs de missiles et drones de Téhéran sur les pays du Golfe.



L'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White, s'est rendu à Liège devant la synagogue, rue Léon Frédéricq, où des fenêtres de plusieurs bâtiments ont également été soufflées.



"Nous devons redoubler d'efforts pour lutter contre l'antisémitisme", "en hausse" aux États-Unis et en Europe, a-t-il souligné.



- Dégâts matériels -



Il n'y a eu aucun blessé et seuls des dégâts matériels sont à déplorer, selon la police de Liège, qui a rapidement établi un périmètre de sécurité.



La synagogue, un bâtiment classé inauguré en 1899, est aussi un musée qui présente divers objets du culte et l'histoire de la communauté juive à Liège, selon son site.



En Belgique, la communauté juive compte environ 40.000 personnes, principalement à Anvers et Bruxelles, et ses lieux de culte ont fait l'objet de mesures de sécurité renforcées ponctuellement ces dernières années.



Ce fut le cas notamment après l'attaque sans précédent perpétrée en Israël le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a entraîné la destruction de Gaza par l'armée israélienne. Une hausse des signalements d'actes antisémites a alors été observée en Belgique.



Selon l'Unia, une institution belge de lutte contre la discrimination, 192 faits présumés d'antisémitisme ont été signalés en Belgique en 2025, après 277 en 2024, une année record dans le contexte de la guerre à Gaza.



Auparavant, en mai 2014, le pays avait été traumatisé par la tuerie dans le musée juif de Bruxelles, où le jihadiste français Mehdi Nemmouche avait abattu quatre personnes.

le Lundi 9 Mars 2026






