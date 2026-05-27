

La subdivision administrative des Raromatai s’offre une fresque républicaine

Raiatea, le 24 juin 2026 - Mardi soir, les murs de la subdivision administrative des Raromatai se sont parés d'une œuvre monumentale. Sous la conduite d'Anna Nguyen, cheffe des subdivisions des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, la fresque signée Evrard Chaussoy a été officiellement dévoilée, marquant une nouvelle étape dans la valorisation du tissu culturel local.



Tout commence en novembre dernier. La subdivision lance un appel aux artistes des Raromatai, les invitant à exposer au sein même de ses locaux. Six créateurs répondent présents pour une exposition éphémère. C'est à cette occasion que la cheffe de subdivision fait la rencontre de Evrard Chaussoy, membre du jury de sélection des artistes retenus pour l'exposition.



Mais au-delà de cet événement ponctuel, l'administration en profite pour dévoiler une ambition plus large : rendre la subdivision plus visible, et surtout mieux faire connaître ses actions en faveur du monde culturel. “Il y a assez peu de lieux d'expression pour les artistes locaux”, a souligné ce mardi Anna Nguyen, pointant du doigt un manque d'espaces dédiés dans l'archipel.



Plusieurs mois plus tard, voici donc la seconde phase de ce projet. “Il y a eu un peu d'attente”, concède la cheffe de subdivision, “mais cela nous a permis de rajouter un élément” d'importance. Cet élément, c'est l'œuvre qui trône désormais au centre de la fresque et qui, déjà, fait beaucoup parler d'elle.



Le choix d'un enfant du pays



La commande a été confiée à Evrard Chaussoy, “enfant du pays”, comme aime à le rappeler l'administration. Son travail se veut la “concrétisation de la valorisation des artistes”, mais aussi et surtout la “représentation d'un lien entre l'État, les communes et les habitants”. Une mission qui, conformément aux prérogatives de la subdivision, consiste à “accompagner” les dynamiques locales. La thématique du lien – entre la Maison de la République et les artistes, mais aussi, au-delà, entre le Pays et ses citoyens – a d'ailleurs été longuement développée par Anna Nguyen lors de la soirée de dévoilement.



C'est donc une œuvre à la fois artistique, citoyenne et politique qui était attendue. Et le pari est réussi. Carte blanche avait été donnée à l'artiste, qui a su intégrer avec talent les représentations symboliques des sept communes des cinq îles des Raromatai, toutes organisées autour de l'icône républicaine. Une composition qui mêle habilement identité locale et attachement aux valeurs de la République.



Visible depuis le trottoir



Mais l'œuvre ne s'adresse pas uniquement aux habitants et aux élus. Elle vise également le public de passage et les nombreux touristes qui arpentent la ville, notamment en raison de la proximité des quais de croisière. Installée sur des panneaux amovibles – ce qui permet de la déplacer en cas de besoin – la fresque orne désormais le mur extérieur du bâtiment de la subdivision. Très visible depuis le trottoir, elle invite le promeneur à la contemplation et à la réflexion, tout en affirmant haut et fort la place de la culture dans l'espace public.

Rédigé par Sylvain Lefevre le Mercredi 24 Juin 2026 à 17:40 | Lu 309 fois



