La sortie pour Tiare Tahiti en Ligue des champions

La défaite était interdite pour les joueurs de l'AS Tiare Tahiti qui étaient opposés dans la nuit de mardi à mercredi en Nouvelle-Calédonie à l'AS Magenta, pour leur deuxième et match de poule de la Ligue des champions de l'OFC. Sur le papier l'équipe calédonienne, finaliste de la dernière édition, partait largement favorite face aux protégés de Vatea Terai qui ont concédé une défaite contre Solomon Warriors pour leur premier match.Comme on pouvait s'y attendre les Cagous ont fait étalage de leur qualité technique dès les premières minutes de jeu en monopolisant le ballon, mais sans pour autant se montrer dangereux. De leurs côtés les Verts de Tiare Tahiti, à l'image de leur dernière rencontre, sont restés solidaire en défense, et ont procédé en contre.Et le plan de jeu de Tiare Tahiti a payé peu après la 20ème minute de jeu. Junior Tiaoao est parfaitement lancé côté droit par Heiarii Maperi. L'ailier a ensuite adressé un centre vers Manarii Porlier, tout juste rentré en jeu à la place de Bio Odo Chabi. L'attquant s'est ensuite jeté pour tromper le portier calédonien. 1-0 pour Tiare Tahiti contre le cours du jeu.Dans la foulée de ce but, les joueurs de Moorea ne sont pas passés loin de doubler la marque. Une nouvelle fois Heiarii Maperi, très précieux au milieu du terrain, a alerté Tevairoa Tehuritaua côté gauche. Ce dernier a repiqué dans l'axe, avant d'enchaîner avec une frappe au premier poteau, bien stoppée par Nicodem Hmaen, gardien de Magenta.Les Calédoniens ont résisté avant de revenir à hauteur de l'équipe de Moorea. En effet, dans le temps additionnel, Kevin Nemia a profité d'une mésentente entre Nick Tauotaha et Urarii Hanere pour tromper Michel Manea. 1-1 à la mi-temps.