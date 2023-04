La sonde européenne Juice s'élance vers Jupiter et ses lunes glacées

Kourou, France | AFP | vendredi 14/04/2023 - La sonde spatiale européenne Juice a été lancée vendredi avec succès par une Ariane 5, à la deuxième tentative, vers Jupiter et ses lunes glacées à la recherche d'environnements propices à des formes de vie extra-terrestre.



La fusée a décollé à 12H14 GMT du port spatial de Kourou en Guyane française, embarquant dans sa coiffe la mission scientifique phare de l'Agence spatiale européenne (ESA).



Jeudi, le lancement avait dû être reporté de 24 heures, au dernier moment, en raison de risques d'orages.



Comme prévu, la sonde Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) s'est séparée du lanceur 27 minutes après le décollage, à environ 1.500 km d'altitude. "La séparation est réussie", a déclaré le directeur des opérations depuis la salle de contrôle Jupiter, sous les applaudissements.



Les nombreux invités présents, dont le roi des Belges Philippe, ont accouru sur la terrasse pour voir le décollage d'Ariane 5 au-dessus de la forêt guyanaise.



La mission d'Ariane 5 "est un succès", a déclaré Stéphane Israël, président d'Arianespace. "Bon vent à Juice pour l'incroyable voyage qu'elle va engager !", a-t-il ajouté dans un communiqué.



Quelques minutes après la séparation, les équipes ont annoncé avoir reçu un signal de la sonde, à leur grand soulagement.



"Juice est la sonde la plus complexe jamais envoyée vers Jupiter", a souligné le directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher.



"C'est une mission extraordinaire qui montre tout ce dont l'Europe est capable", s'était félicité Philippe Baptiste, le président du Centre national d'études spatiales (CNES) qui gère le Centre spatial guyanais, à la veille du lancement.



Conçue par Airbus, Juice embarque dix instruments scientifiques (caméra optique, spectromètre imageur, radar, altimètre, magnétomètre...). La sonde est aussi équipée d'immenses panneaux solaires de 85 m2 - la taille d'un terrain de basket - pour garder de la puissance, dans un environnement où la lumière du Soleil est 25 fois plus faible que sur Terre.



C'est la première fois que l'Europe spatiale part explorer une planète du système solaire externe, qui démarre après Mars.



"Par petites touches, l'exploration spatiale repousse les frontières de la connaissance", s'est félicité auprès de l'AFP Thomas Pesquet, qui a assisté au lancement aux côtés de l'astronaute française Claudie Haigneré et de son collègue allemand Matthias Maurer.



Croisière "pas du tout tranquille"



"Si nous, on est en position de retourner sur la Lune dans quelques années c'est parce qu'il y a eu des précurseurs robotiques. L'exploration robotique et habitée sont deux bras d'un même effort", a-t-il fait valoir.



Le lancement de vendredi n'est que le prélude à une croisière qui "ne sera pas du tout tranquille", a commenté Carole Larigauderie, cheffe du projet Juice au CNES.



Juice ne doit atteindre sa destination finale, à plus de 620 millions de kilomètres de la Terre, qu'en 2031. Ne pouvant rejoindre directement Jupiter, l'engin devra en passer par de complexes manoeuvres d'assistance gravitationnelle qui consistent à utiliser la force d'attraction d'autres planètes pour gagner de la vitesse.



Par un survol Lune-Terre d'abord, puis de Vénus (2025), puis à nouveau de la Terre (2029), avant de prendre son élan vers le mastodonte du système solaire et ses plus grandes lunes, découvertes par Galilée il y a 400 ans: Io la volcanique et ses trois comparses glacées Europe, Ganymède et Callisto.



"Le système jovien a tous les ingrédients d'un mini-système solaire", relève Carole Mundell, directrice des sciences pour l'ESA. Son exploration "permettra d'étudier comment fonctionne notre système solaire, et tentera de répondre à la question "Sommes-nous seuls dans l'Univers ?", souligne l'astrophysicienne.



La quête principale de Juice est de trouver non pas directement la vie, mais des environnements propices à son apparition. Si Jupiter, planète gazeuse, est inhabitable, ses lunes Europe et Ganymède sont des candidates idéales: sous leur surface de glace, elles abritent des océans d'eau liquide, or seule l'eau à l'état liquide rend la vie possible.



Juice cible Ganymède: en 2034, elle devrait se placer en orbite autour de ce satellite naturel, le plus gros du système solaire et le seul à posséder un champ magnétique la protégeant des radiations.



Entre deux épaisses croûtes de glace s'y meut un gigantesque océan, "profond de plusieurs dizaines de kilomètres, bien plus profond que les océans sur Terre", a souligné Josef Aschbacher.



L'enjeu de la mission est d'en connaître la composition, pour déduire si un écosystème pourrait s'y développer. "On sait que sur Terre, il existe un lac subglaciaire (dans l'Antarctique, ndlr) où on a trouvé une sorte de mucus qui se développe - donc de la vie", décrypte Carole Larigauderie.



"Si Juice arrive à prouver que Ganymède est habitable pour pouvoir aller vérifier à l'avenir qu'il y a de la vie, ce serait fabuleux !", s'exalte-t-elle.



Le lancement de Juice, d'un coût de 1,6 milliard d'euros, intervient en pleine crise des lanceurs pour l'Europe, quasiment privée d'accès autonome à l'espace après le départ des fusées russes Soyouz de Kourou, les retards cumulés d'Ariane 6 et l'échec du premier vol commercial de Vega C.



Le vol de vendredi est l'avant-dernier d'Ariane 5 avant le premier d'Ariane 6 prévu fin 2023.

