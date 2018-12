La société Terevau obtient la défisc du Pays pour son deuxième ferry

Le projet présenté par la société Terevau Piti , consistant en l'acquisition d'un navire neuf de-type ferry, est agréé au titre du régime des investissements indirects prévu à l'article LP . 924-11 du titre 1er de la troisième partie du code des impôts de la Polynésie française (secteur des transports - transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire, cargos mixtes). L'arrêté pris en conseil de ministre a été publié au journal officiel le 11 décembre.Ainsi à l'horizon 2020, la société dirigée par Tino Fa Shin Chong, devrait réceptionné à l'horizon 2020 un navire neuf de type ferry d'une longueur de 77 mètres, destiné au transport de passagers, de fret et de véhicules sur les lignes maritimes Tahiti, Moorea et Tahiti, îles Sous-le-Vent. Sa capacité serait alors de 650 passagers et de 65 véhicules. "C'est un projet sur lequel on travaille depuis deux ans et qui commence à se concrétiser. Nous avons en effet beaucoup de demandes de personnes qui souhaitent que l'on effectue des liaisons aux Australes, aux Marquises ou aux Tuamotu. Et nous en serons capable avec ce nouveau bateau", a expliqué le gérant de la société Terevau. Par ailleurs l'acquisition permettra la création d'une quinzaine d'emplois au sein de la société.Ainsi le montant le montant de la base d’investissement ouvrant droit au régime des investissements indirects est de 3, 38 milliards de francs (HT). Et le montant maximum du crédit d’impôt accordé au titre du projet d’investissement agréé ne pourra pas excéder le montant de 1,35 milliard de francs (HT), soit un taux de crédit d’impôt pour investissement de 40 %.