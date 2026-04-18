

La sélection U19 confirme sa bonne forme

Tahiti, le 2 mai 2026 - Samedi, au centre technique de la Fédération tahitienne de football (FTF), la Sélection de Tahiti U19 a signé une victoire de prestige face à l’AS Mira (2-1), lors de la 11e journée des play-offs de la Ligue 1, au terme d’un match intense et disputé. Un succès qui confirme la montée en puissance des jeunes Tahitiens, tandis que Mira laisse filer de précieux points dans la course au titre.



Dans cette dernière ligne droite des play-offs de la Ligue 1, chaque match pèse lourd. Pour Mira, désormais sous pression après avoir vu Tefana passer devant lors du match avancé de cette 11e journée, la victoire samedi était impérative. En face, la sélection U19 n’avait rien à perdre mais beaucoup à prouver. Et elle l’a fait.



Dès les premières minutes, les jeunes Tahitiens affichent leurs intentions. Une mauvaise relance de la défense de Mira profite à Keahinui Brown, mais sa frappe, trop écrasée, ne trouve pas le cadre. Ce premier frisson donne le ton : les U19 pressent haut, imposent du rythme et bousculent des joueurs de Moorea surpris par cette entame engagée.



Mira tente de réagir, fidèle à son statut de leader expérimenté, mais manque de justesse. La tentative de liaison entre Mairau et Mou est trop longue et finit dans les gants du gardien. Progressivement, toutefois, Mira remet le pied sur le ballon et parvient à poser son jeu. Sur un corner obtenu après une incursion d’Albert Mairau, ce dernier s’élève et place une tête victorieuse dès la 10e minute (1-0).



La sélection U19 ne doute pas et poursuit son plan de jeu. Malgré des tentatives parfois trop individuelles dans la surface, les jeunes finissent par être récompensés. À la 20e minute, après une action collective bien construite, Herehei Teaha est trouvé dans la surface et ajuste parfaitement le gardien d’un tir croisé (1-1). Le match est relancé.



La rencontre s’emballe. Mihirau Germain pour Mira tente sa chance de loin, mais Titouan Courtois, le jeune gardien de la sélection, veille. Mira pousse dans le dernier quart d’heure, sans réussite, à l’image de la tête de Rooma Chan Chui Yung qui ne trouve pas le cadre. En face, la sélection reste dangereuse en contre, notamment sur un centre de Malo Dieulangard repris de la tête par Anuhea Arapari, qui passe au-dessus.



Juste avant la pause, les U19 obtiennent même une balle de 2 à 1 sur coup franc, mais Rohan Tereroa manque la cible. À la mi-temps, le score de parité reflète une opposition équilibrée, où la jeunesse tient tête à l’expérience.



Une jeunesse audacieuse récompensée



Au retour des vestiaires, les intentions sont claires : la sélection veut faire basculer le match. Brown lance parfaitement Anahoa Aharau dans la surface, mais le milieu de terrain échoue face au portier Rautea Vongue, solide capitaine de Mira. Dans la foulée, Mairau a l’occasion de redonner l’avantage aux siens, mais l’avant-centre de Mira perd son duel face à Courtois.



Les deux gardiens se montrent décisifs dans ce début de seconde période, maintenant leurs équipes à flot. À la 55e minute, Teaha se heurte encore à Vongue, auteur d’une prestation rassurante.



La domination est alors clairement en faveur des U19, qui mettent en difficulté la défense bleue. Mira plie, mais ne rompt pas. L’expérience parle, et les joueurs de Moorea parviennent à calmer le tempo, revenant peu à peu dans le camp adverse. Mais les approximations dans le dernier geste les empêchent de concrétiser.



Il faut attendre la 72e minute pour voir une occasion franche côté Mira, sur coup franc. Stéphane M’Boueri trouve Amadeo Miria dans la surface, mais sa tentative s’envole largement.



Le spectre du match nul plane. Un résultat qui n’arrangerait pas Mira dans sa quête du titre. Et c’est finalement la jeunesse qui va faire la différence.



À quelques minutes du terme, Malo Dieulangard délivre une ouverture lumineuse pour Herehei Teaha. L’attaquant doit s’y reprendre à deux fois, mais finit par tromper le gardien (2-1). Explosion de joie côté U19.



Dans les arrêts de jeu, Mira jette ses dernières forces dans la bataille. Mais la défense rouge et blanc tient bon, repoussant chaque offensive. Même le dernier corner ne change rien.



Le coup de sifflet final vient sceller une victoire méritée pour la sélection U19, la deuxième dans ces play-offs. Plus qu’un succès, c’est un signal fort : ces jeunes ont du talent, du caractère et une capacité réelle à rivaliser avec les meilleures équipes.



“Je suis vraiment très fier de mes joueurs. Cette victoire vient confirmer les dernières belles prestations du groupe. La participation à ces play-offs leur a permis de grandir et de prendre de l’expérience. Ils ont progressé tactiquement, techniquement, et surtout physiquement, ce qui est primordial pour la prochaine échéance internationale qui nous attend. En club, ils sont souvent protégés par ‘les grands’, alors qu’avec la sélection, ils sont obligés de se livrer, de prendre des initiatives. Je tiens à remercier la fédération pour cette opportunité qui a fait évoluer ces joueurs et cette équipe”, déclarait le sélectionneur Raimana Bu Luc à l’issue du match.



Pour Mira, en revanche, cette défaite pourrait peser lourd dans la course au titre. À quatre journées de la fin, tous les matchs comptent, mais rien n’est fait. “On n’a pas su concrétiser nos actions. On a tout donné, mais on fait des erreurs qui nous coûtent cher. Il faut qu’on se reconcentre car on a deux matchs contre Tefana et Pirae qui arrivent et qui seront cruciaux pour le titre”, confiait le capitaine et gardien de Mira, Rautea Vongue.



Cette défaite profite à Tefana qui, après sa victoire importante 5 à 1 en match avancé face à Pirae, un autre prétendant sérieux au titre, prend seul les commandes de ces play-offs.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 3 Mai 2026 à 16:20 | Lu 429 fois



