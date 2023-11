La sécurité publique à Moorea, une “préoccupation majeure” pour la gendarmerie

Tahiti, le 29 novembre 2023 – Les gendarmes de la brigade de Moorea, de la brigade motorisée de Faa'a, une équipe cynophile ainsi que des policiers municipaux de la commune ont procédé mercredi matin au contrôle de 183 véhicules. Une occasion pour la gendarmerie de rappeler que la création d'une nouvelle brigade sur l'île sœur va lui permettre de renforcer son action en matière de sécurité publique.



Durant toute la matinée ce mercredi, des gendarmes de la brigade de Moorea, de la brigade cynophile de Faa'a, de la brigade motorisée ainsi que des mūto’i de la commune ont procédé au contrôle de 183 véhicules en présence du commandant de la compagnie des îles du Vent, Paul Dumont Saint Priest. À cette occasion, 40 infractions ont été relevées dont quatre délits. Six pieds de paka et 20 grammes de cannabis ont notamment été découverts par les forces de l'ordre. Le 22 novembre dernier, une opération de sensibilisation à la sécurité routière, “Accidents de voie publique”, menée par la mairie de Moorea en partenariat avec la gendarmerie et la Santé publique, avait déjà été mise en place.



Tel que l'explique Paul Dumont Saint Priest, “la gendarmerie porte une attention toute particulière à la sécurité publique générale sur l'île de Moorea” qui est l'une de ses “préoccupations majeures”. Parmi “les nombreux sujets de sécurité”, celui de la sécurité routière occupe une “place importante”. Depuis plusieurs mois, la brigade motorisée de Faa'a est d'ailleurs engagée de “façon hebdomadaire en surveillance et en contrôle des flux” autour de l'île sœur. Depuis le début de l'année, 11 accidents de la circulation ont eu lieu à Moorea. Trois personnes ont perdu la vie et 14 individus ont été blessés. Neuf de ces accidents impliquaient des deux-roues.



Nouvelle brigade à Haapiti



Alors que cette thématique de sécurité publique est l'une des priorités de la gendarmerie, Paul Dumont Saint Priest rappelle qu'une nouvelle brigade mobile de gendarmerie verra le jour à Haapiti au premier semestre 2024 tel que cela avait été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de sa venue en Polynésie au mois d'août dernier. Cette nouvelle brigade, qui sera composée de six gendarmes, va permettre de “renforcer les capacités” de la gendarmerie en “réduisant les délais d'intervention dans une logique de proximité” et d'augmenter la capacité d'investigation “dans une logique de meilleure répression des infractions constatées”.