La science entre jeunes à Hao

Hao, le 25 mai 2021 - Le collège de Hao a célébré la fête de la Science vendredi, avec au programme des ateliers, des découvertes et des expériences sous le signe de la retransmission du savoir. Pour l'occasion, les élèves de 4e sont devenus animateurs scientifiques auprès des plus jeunes venus de l'école primaire, invités à l'événement.



La fête de la Science a été célébrée vendredi au collège de Hao. Initialement prévue en novembre elle a été reportée en raison du contexte sanitaire. Créée en 1991, cette fête est organisée chaque année par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d'aujourd'hui.



A Hao, les élèves de CM1 et CM2 de l'école primaire ont été invités à y participer. Le maître-mot était la retransmission du savoir. Ainsi les plus grands devaient transmettre aux plus jeunes. Les élèves de 4e se sont mis dans la peau d'animateurs scientifiques et ont pris le contrôle de cet événement en animant les 13 ateliers destinés aux 14 équipes des classes de CM1, CM2 et 6e. Particulièrement ludiques et variés, on y trouvait entre autres les ateliers drones, escape game, light painting, anaglyphe (procédé 3D) ou encore les ozobots (robots programmables). Ensemble, ils ont pu faire des expériences, découvrir de nouvelles techniques, manipuler, interagir ou encore découvrir de nouvelles perspectives professionnelles comme l'atelier dit du “fond vert” qui allie plusieurs compétences technique, technologique et d'animation.



Cette matinée, organisée par trois enseignants Timeri Serre professeure de sciences physiques chimie, David Angelini professeur de sciences et vie de la terre et Romain Vedrenne professeur de technologie, a permis aux jeunes participants de découvrir des activités amusantes et innovantes mais toujours à caractère scientifique.