

La saison des pontes de tortues vertes redémarre à Tetiaroa

Tahiti, le 6 octobre 2025 - La saison des pontes 2025-2026 débute, marquant une nouvelle étape dans le suivi scientifique mené par Te mana o te moana pour protéger ces emblématiques voyageuses du Pacifique.



La nouvelle saison de pontes des tortues vertes vient de débuter sur l’atoll de Tetiaroa. Comme chaque année, l’association Te mana o te moana supervise le suivi scientifique de ces espèces protégées, aux côtés de bénévoles récemment formés pour observer, identifier et protéger les femelles venues pondre sur les plages.



La saison précédente (2024-2025) a été particulièrement riche : 430 traces de tortues ont été relevées, 161 nids confirmés, et près de 15 614 émergentes nées estimées. 113 femelles ont été observées, dont dix nouvelles et neuf anciennes revenues après plusieurs années d’absence – parmi elles, les fidèles Vaiana2 et Coco Iti, chacune auteure de neuf pontes.



L’association souligne aussi le sauvetage de 227 émergentes en difficulté, dont 17 transférées au centre de réhabilitation de Tahiti pour soins. Ce travail de terrain, essentiel à la préservation de l’espèce, est rendu possible grâce au soutien de la Direction de l’environnement, de The Brando et de nombreux partenaires privés.

Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 6 Octobre 2025 à 18:49 | Lu 223 fois



