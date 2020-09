La ronde tahitienne finalement reportée à 2021

Tahiti, le 14 septembre 2020 – Après deux reports liés à la situation sanitaire en Polynésie française, les organisateurs de la Ronde tahitienne ont finalement décidé de reporter la cyclosportive à 2021.



Déjà reportée du 17 mai au 13 septembre, puis au 18 octobre, la Ronde tahitienne n'aura finalement pas lieu cette année. Les organisateurs de la cyclosportive ont annoncé lundi le report de l'épreuve en 2021 en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 en Polynésie française. "Notre pays vit actuellement une crise inédite due à l’épidémie de la Covid-19 qui malheureusement peut toucher tout le monde. Dans ce contexte très spécial et afin d’être en adéquation avec les mesures sanitaires du pays, nous avons pris la décision de reporter notre épreuve de la ronde tahitienne en 2021", ont indiqué les organisateurs de la course dans un communiqué. "Cette décision est motivée par la volonté de protéger la population locale ainsi que les différents acteurs de cette course. L’année prochaine nous avons d’ores et déjà positionné l’arrivée de deux croisières cyclistes et de nombreux sportifs souhaitant se rendre chez nous pour participer à notre épreuve."