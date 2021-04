La révision du PGA à Mahina fait des remous

Mais surtout, plus d'une soixantaine de personne du collectif U'upa se sont rendus samedi matin dans les jardins de la mairie pour dénoncer le nouveau PGA. Ils ne comprennent pas comment une zone inconstructible située à l'entrée de la commune à flanc de montagne au niveau du Tahara'a a pu passer d'inconstructible à constructible. "Il faut bien qu'il y ait un intérêt pour quelqu'un", s'étonne le président du collectif, Bernard Este. "En plus il y a des pentes de plus de 90%". Les membres du collectif U'upa précisent qu'un projet de promotion immobilière "d'environ 70 maisons est prévu sur une parcelle qui ne devrait accepter qu'environ 25 habitations". Les membres du collectif estiment de toutes façons que la zone ne pourra pas être construite en raison de la présence de u'upa et de martin chasseur dans la vallée. "Deux espèces endémiques catégorie A protégées par une loi du Pays", explique Diana, membre du collectif.



Le directeur des services techniques Jean Alain explique que les zones futurs d'aménagement ont été ajustés pour "éviter que les lotissements se construisent n'importe comment (...) et éviter que les terrains se construisent (...) un par un sans cohérence, sans réflexion". Pour autant, l'ancienne élue de Mahina Vaite Jamet, présente à la mairie samedi, abonde dans le sens du collectif : "Les PGA, je les ai vu passer et je sais aussi qu'on peut transformer une zone rouge et la passer en zone bleue quand il y a besoin"… La commissaire-enquêtrice remettra dans un délai d’un mois son rapport et son avis motivé, ainsi que tous les documents et observations recueillis pendant l’enquête publique.