La reprise du tourisme se confirme en mai

Tahiti, le 26 juillet 2022 - Les chiffres de la fréquentation touristique poursuivent leur amélioration en mai 2022, avec un niveau légèrement meilleur (+1%) qu’en mai 2019, constate l'Institut de la statistique dans un bilan publié mardi.



Le regain d’activité de la fréquentation touristique se poursuit en mai dernier, en Polynésie française, avec des chiffres comparables à ce qu'ils étaient en mai 2019, avant la crise Covid. Dans son dernier bilan statistique publié mardi, l'ISPF constate une fréquentation touristique qui a principalement bénéficié à l’hébergement flottant en mai dernier, supérieur de 28% avec une augmentation de l’offre de croisière, tandis que le secteur terrestre est encore en retrait de 5%. Les touristes originaires d’Amérique du Nord et de France métropolitaine ont été plus nombreux qu’en 2019, et ceux originaires d’Europe se rapprochent (-9%).



Au cours du mois de mai, 300 150 nuitées ont été consommées, soit 18 350 nuitées supplémentaires par rapport à 2019. Si 60% des nuitées sont consommées en hébergement terrestre marchand, la clientèle métropolitaine est à l’origine de la moitié des nuitées du mois de mai contre un tiers pour la clientèle nord-américaine. La durée moyenne de séjour s’établit à 15,9 jours contre 15,0 jours en 2019, avec une durée de séjour en paquebot qui se contracte de 3,2 jours à 8,3 jours.



Depuis le début de l’année 2022, 67 200 touristes ont séjourné en Polynésie française contre 88 400 en 2019. Les nuitées sont inférieures de 9 % comparées à 2019, pour s’établir à 1,1 million de nuitées contre 1,2 million. La durée moyenne de séjour est supérieure de 2,8 jours à 16,8 jours.