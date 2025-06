La rentrée universitaire se prépare à Teva i Uta

Tahiti, le 17 juin 2025 – L’Université de la Polynésie française (UPF) organise deux journées portes ouvertes, mardi 17 et mercredi 18 juin, au campus connecté de Teva i Uta. L’occasion pour les personnes intéressées par la poursuite ou la reprise d’études de rencontrer l’équipe, mais aussi de découvrir les formations proposées et le fonctionnement de cette antenne délocalisée, renouvelée jusqu’en 2030.





Au premier étage du collège Tinomana-Ebb de Mataiea, une salle se distingue des autres. Spécialement aménagée avec son propre accès, elle accueille le campus connecté de Teva i Uta depuis février 2023. Ce mardi, une première journée portes ouvertes a permis aux personnes intéressées de découvrir le lieu et le contenu des formations proposées. L’initiative se poursuit ce mercredi, de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 heures.



“C’est un tiers-lieu de l’université qui permet aux étudiants de la Presqu’île de pouvoir suivre les cours en visioconférence pour surmonter l’éloignement géographique du campus de Punaauia, tout en bénéficiant des mêmes avantages : carte étudiant, outils informatiques à disposition avec des postes fixes et des prêts d’ordinateurs portables, si besoin, une connexion à internet avec la fibre et surtout un lieu propice au travail”, présente Mehani Vairaaroa, gestionnaire de formations au service de la formation continue de l’UPF, accompagnée de deux professeurs.



Trois formations principales

Trois formations y sont proposées pour tous les niveaux : le diplôme d’Accès aux études universitaires (DAEU), surnommé “le bac de la seconde chance”, accessible en distanciel et selon le planning défini par le campus ; le diplôme d’université Passeport réussite et orientation (DU PaRéo) pour les titulaires du baccalauréat, en guise de transition avant la première année de licence, avec des cours en journée ; et la licence d’administration publique (LAP) pour les titulaires d’un bac +2, ou du bac moyennant cinq années d’expérience, avec des cours en soirée. “Quinze places sont disponibles par filière à Teva i Uta, en sachant que cette année, le DU PaRéo comptait dix étudiants, autant pour le DAEU et deux en LAP. Le nombre d’inscrits augmente progressivement”, poursuit la référente. Le coût s’échelonne de 35 000 à 95 000 francs par an selon la formation, avec une possibilité de prise en charge pour le DAEU jusqu’à 90 % via l’antenne sociale de la commune de résidence.



Qu’il s’agisse de la poursuite ou de la reprise d’études, les élèves du campus connecté de Teva i Uta peuvent compter sur le soutien sans faille de leur tutrice, Tayna Mangue : “Mon rôle consiste à accompagner en présentiel et à distance les étudiants de mon secteur, qui va de Paea à Teahupo’o, Tautira et Hitia’a. C’est beaucoup d’écoute, car ils peuvent se sentir perdus. Certains désespèrent dès les premières notes, mais je les encourage à ne pas baisser les bras. À la fin de l’année, ils sont fiers d’eux ! En général, on a un bon taux de réussite : pour le DAEU, trois étudiants sur cinq ont obtenu leur diplôme l’an dernier.”



Le dispositif vient d’être renouvelé jusqu’en 2030. Comme ses homologues des archipels (Raiatea, Rangiroa, Nuku Hiva et Tubuai), le campus connecté de Teva i Uta a vocation à proposer des formations en accord avec les besoins identifiés. “On a créé récemment la formation Initiation à la fiscalité et à la comptabilité générale de la petite hôtellerie, qui était une demande de Rangiroa au départ, mais qu’on propose sur tous les campus sur une durée d’un mois”, indique Mehani Vairaaroa, à titre d’exemple. Le DU Généalogiste devrait être prochainement accessible en distanciel dans les campus connectés. L’ouverture à d’autres organismes de formation, comme la Croix-Rouge, est également en réflexion.



Jan-Kee Moeau-Manuel, 33 ans, étudiante en LAP, et Rautea Bernardino, 39 ans, future étudiante en DAEU : “Une super opportunité” Jan-Kee : “J’ai découvert l’existence d’un campus à Mataiea par hasard, en m’inscrivant à l’université. Vu que j’habite à Papara, c’était plus pratique que Punaauia. Après mon bac, je n’ai pas réussi le concours d’infirmière. Je n’ai pas non plus accroché à l’université, alors je suis entrée dans la vie active. En 2023, j’ai suivi une formation en alternance, puis je me suis décidée à reprendre mes études. Dans mon cas, les cours avaient lieu le soir et le samedi matin. Ce campus connecté à la Presqu’île, c’est une super opportunité. Le cadre, le petit groupe et l’accompagnement, tout est fait pour réussir. J’attends encore les résultats, mais je suis déjà en recherche d’emploi dans l’accompagnement social.”



Rautea : “J’habite à Papeari et je suis sans emploi : j’aide mon mari qui est tatoueur à son compte. Aujourd’hui, j’ai envie de travailler par moi-même. Je suis déjà allée au Sefi et c’est la deuxième fois que je viens me renseigner sur le campus connecté de Teva i Uta. Je me dis qu’en obtenant l’équivalent du baccalauréat, c’est le début de quelque chose. Ça fait vingt ans que je ne suis plus allée à l’école, donc il va falloir se remettre dedans, mais j’ai envie d’essayer. Je suis motivée : je suis prête à m’inscrire du moment où je peux m’organiser par rapport à mes impératifs familiaux.”

Plus d'infos Renseignements et contacts sur la page Facebook Campus connecté Teva i Uta . Plus d’infos sur les cinq campus connectés sur le site internet de l’UPF.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 17 Juin 2025 à 15:49 | Lu 248 fois