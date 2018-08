La rentrée se prépare à Faa'a

FAAA, 9 août 2018 - Les écoles maternelles et primaires accueilleront les élèves " aux heures habituelles ", jeudi 16 août, indique un communiqué transmis ce jeudi par la municipalité de Faa'a. Exception : l’école Farahei cycle 1 ouvrira ses portes le lundi 27 août 2018, en raison des travaux de rénovation en cours.



La rentrée scolaire sera échelonnée dans les maternelles de Heiri, Teroma, Verotia, Ruatama, NDA, et Farahei cycle 1. Des groupes d’élèves seront constitués pour les Sections des Tout Petits et les Section des Petits. Les parents sont priés de se rendre dans chaque établissement scolaire pour plus de précision.



Les écoliers du primaire dans les écoles de Piafau, Vaiaha, Pamatai, Teroma, Saint Hilaire et Farahei cycle 2 et 3 sont attendus pour leur rentrée scolaire le jeudi 16 août aux heures normales, selon les établissements respectifs.