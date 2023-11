La rénovation du phare de la pointe Vénus est enclenchée

Tahiti, le 9 novembre 2023 - Le phare de la pointe Vénus va enfin retrouver son lustre. Le projet de réhabilitation débute, dans le respect de la construction originale du phare.



“Le phare de Mahina, construit en 1867 et réhaussé d’un étage en 1953, va être sauvé de sa lente décrépitude”, explique la ville de Mahina sur sa page Facebook. En effet, la direction de l’Équipement vient enfin de confirmer le lancement du projet de réhabilitation.



“Le diagnostic de recherche d’amiante et de plomb a déjà été effectué et le retrait des éléments contaminés sera opéré à l’occasion d’un chantier en mars prochain”, poursuit la mairie. En attendant, le groupement de maîtrise d’œuvre, piloté par Heifara Teihotu architecte, va pouvoir se lancer dans l’étude de la réfection du bâtiment et de l’électricité.



Les différents points de travaux étaient devenus nécessaires pour rhabiller la belle dame. “La plateforme extérieure ne garantit plus de sécurité de déplacement en raison d’une rambarde attaquée par la rouille. Une corrosion est également visible sur l’armature de la coupole, qui pointe à plus de 30 mètres”, explique la mairie qui constate que “seules les gargouilles en tête de lion semblent épargnées”.



La lentille de Fresnel sera elle aussi bichonnée avec la mise en place d’un nouveau système d’éclairage puisqu’“aujourd’hui, c’est la lampe de secours, moins puissante, qui fonctionne”. Le faisceau lumineux devrait à terme pouvoir être détecté à plus de 20 milles marins, soit plus de 40 kilomètres.



“L’étude pourrait durer 18 mois, car il faut prendre la décision de rénover avec de nouveaux matériaux ou avec les méthodes utilisées autrefois par les ouvriers venus de l'archipel des Gambier”, explique la mairie. “Le choix déterminera également l’inscription ou pas du phare au titre des Monuments historiques.” À la suite des études, les travaux pourraient eux aussi durer 18 mois.



Une convention État-Pays signée en 2022



En novembre 2022, dans le cadre du Fonds d’intervention maritime lancé par l’État, le projet de la rénovation du phare de la pointe Vénus avait été sélectionné et une convention avait été signée par l’ex-président du Pays, Édouard Fritch, et le haut-commissaire, Éric Spitz.



L’accompagnement financier était alors acté et près de 2 milliards de francs étaient octroyés à la Polynésie française pour financer deux projets. Celui de la pointe Vénus et un autre qui consistait à financer le déséchouement d’épaves de navires.



La convention portant sur la rénovation du phare de la pointe Vénus, à Mahina, implique une avance de l’État de 140 millions de francs sur environ 160 millions de francs budgétisés à l’époque. À l’issue des travaux de réhabilitation, le Pays souhaitait que le phare de la pointe Vénus, qui est une propriété de l’État, soit transféré à la Polynésie française “pour que nous puissions continuer à entretenir ce phare, et non plus attendre des années, comme ce qui s’est passé jusqu’à présent”, expliquait alors Édouard Fritch.