

La rénovation de la gare routière de l’Hôtel de Ville de Papeete débute

Tahiti le 15 septembre. A partir de ce lundi 15 septembre et jusqu’au 23 décembre 2025, des travaux de rénovation de l’espace d’attente de la gare routière de l’Hôtel de Ville de Papeete – Rue Colette, point névralgique du réseau où correspondent plus de 10 lignes de bus se tiennent.



Ces travaux s’inscrivent dans la politique du gouvernement visant à améliorer le confort et la sécurité des usagers des transports en commun, à moderniser les infrastructures existantes et à renforcer l’attractivité du réseau.

Cette rénovation prévoit la démolition des anciens abribus, le remplacement des revêtements carrelés des bancs existants, l’installation de nouvelles ombrières métalliques, offrant une meilleure protection contre le soleil et la pluie et le réaménagement de nouvelles jardinières en collaboration avec la commune de Papeete.



Les usagers bénéficieront ainsi de conditions d’attente plus agréables au terme de ces travaux.



Afin de limiter les désagréments durant le chantier, l’accès aux services et la circulation du public seront maintenus. Les travaux seront phasés de manière à réduire l’impact sur l’attente des usagers et une signalisation sera installée pour orienter ces derniers correctement et pour garantir leur sécurité.

Lundi 15 Septembre 2025




