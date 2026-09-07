

La relève polynésienne brille de mille feux au duathlon de Punaauia

Tahiti, le 4 octobre 2026 - Le club de Kona Tri Tahiti a organisé, ce dimanche, un duathlon au parc Vairai à Punaauia. Près d’une centaine d'athlètes, dont une grande majorité de jeunes adeptes, ont pris le départ d’une des cinq courses au programme avec notamment une nouvelle épreuve hybride inspirée de l’Hyrox.



L’écrin du parc de Vairai a accueilli, dimanche matin, la deuxième édition du duathlon vert de Punaauia. Organisée par le club de Kona Tri Tahiti et sous l'égide de la Fédération tahitienne de triathlon, la compétition a réuni près d’une centaine d’athlètes autour de cinq épreuves.



Dès 10 heures, plusieurs dizaines de jeunes âgés de 6 à 11 ans se sont frottés au parcours de la journée pour la plus grande joie de Rémi Tournier, vice-président de Kona Tri : “Nous avons une nouvelle génération qui est motivée et cela donne une belle dynamique à notre sport.”



Au terme des kilomètres à vélo et à pied, Marius Paillard-Brunet et Gueudin Bluette ainsi que Naea Digonnet et Mohea Choune se sont imposés respectivement dans les catégories 6-8 ans et 9-11 ans.



Jules Hotelier retrouve la victoire Un peu plus tôt, les coureurs avaient lancé les hostilités sur les formats XS et S. La première distance, composée de deux sections de trail (2,5 km et 1,25 km) scindés par un passage de 6 km de VTT, a vu Jules Hotellier à nouveau triompher quelques mois après sa victoire au triathlon de Haapiti.



Le coureur de Kona Tri s’est facilement imposé en 32’09” avec plus de deux minutes d’avance sur son coéquipier Anatole Sery. Nuuroa Iro de Marara tri a complété le podium. Chez les hine, seulement deux athlètes ont pris le départ et c’est Satine Lesy (Fei PI) qui a remporté son duel face à Ohana Huber Aitamai grâce à un chrono de 48 minutes et 39 secondes.



L’épreuve reine disputée en format S (3,75 km de trail, 12 km de VTT et 2,5 km de trail) a sacré Teva Poulain (Marara Tri) qui a bouclé le parcours en un peu plus de 54 minutes. Il a devancé Pierre Lesy (Fei Pi) et Jean-Marc Rimaud (Kona Tri). Le quinquagénaire du club de Punaruu, Thierry Tonnellier a terminé au pied du podium.



Amandine Matera (Kona Tri), déjà vainqueure de la Vénus Aorai Race cette année, a décroché un nouveau succès en s’imposant d’une poignée de secondes face à Mylène Gauthey (Vahine Tri) au bout de 1 heure et 7 minutes d’effort. Marta Slosarska (Velo Club Bora Bora) est parvenue à arracher la troisième place.





Du suspense sur la course hybride Une nouvelle épreuve a également été au programme du duathlon. Les organisateurs inspirés des concours de l’Hyrox qui prennent de l’ampleur ont décidé de créer une course hybride.



Tous les 500 mètres, les quelques concurrents au départ ont dû réaliser un exercice musculaire pour continuer le parcours. Pompes, burpees, squats… “Il n’y a que des ateliers au poids du corps et cela plaît au public”, souligne le dirigeant qui compte renouveler l'expérience l’année prochaine.



Natiméo Zijp a été le plus fort. L’athlète de Kona Tri l'a emporté en 18’33”. Tehoarii Tapatoa (A Rohi No Papeete) et Lukas Favrelle (Kona Tri) ont terminé à la deuxième et troisième position. Les deux femmes inscrites se sont livré une lutte acharnée. L’athlète de Crossfit BBT, Mahana Maiarii, s’est finalement imposée contre Eva Teriipaia (Asopa) pour une dizaine de secondes.



Les compétitions vont continuer de s'enchaîner jusqu’à la fin du mois avec la Varua Solo Survivor le week-end prochain, le cross de Atimaono (dimanche 18 octobre) et enfin la swimrun de Rangiroa (samedi 31 octobre).







Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 4 Octobre 2026 à 19:10 | Lu 301 fois



