La réinsertion passe par la case couture à la prison de Papeari

Ainsi pendant plusieurs mois, deux groupes de six détenus environ se sont relayés pour coudre ces mille housses destinées à recouvrir les bonbonnes de gaz.

Pour arriver à ce but, ils ont dû, sous la houlette de la couturière Chantal Laroussie, découvrir cet endroit totalement inconnu qu'est un atelier de couture et bien sûr ses mystères ! Comment faire un ourlet, comment fonctionne la machine, la pédale…. Et si cette activité est fortement connotée à l'usage de la gente féminine, cela n'a pas empêché cette douzaine de prisonniers, sur les 321 détenus que compte actuellement Tatutu, à se porter volontaires à cet atelier couture. Et il semblerait même que quelques vocations aient pu naître…

Et ce n'est pas fini, car l'atelier rempile pour de nouvelles commandes, puisque l'ordre de Malte vient de lui passer de nouvelles commandes notamment pour des pareu, qui seront envoyés dans un hôpital au Bénin. Le savoir-faire de Tatutu s'exporte à travers le monde.